PRF encontra 27 iPhones escondidos em pneu estepe no Paraná

Um flagrante inusitado chamou a atenção de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná na última sexta-feira (12/12). Durante uma fiscalização de rotina em Irati, região central do Paraná, os policiais estranharam a condição de um pneu estepe vazio e com sinais de adulteração em um veículo. Dentro dele foram encontrados 27 Iphones 17 pro MAX, o modelo mais caro.

“Após a abertura do pneu, foram encontrados 27 iPhones modelo Pro Max 17. O motorista declarou ter adquirido os produtos no Paraguai”, explicou a PRF ao G1 PR. O condutor do veículo, um homem de 34 anos, acabou sendo preso em flagrante pelo crime de descaminho.

O descaminho é definido pelo Código Penal como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”. A legislação prevê pena de um a quatro anos de prisão para quem pratica este tipo de crime.

A apreensão faz parte das operações regulares da PRF para combater o contrabando e descaminho na região de fronteira.

* Nota escrita por Alysson Rodrigues, com supervisão de Eduardo Luiz Klisiewicz