Símbolo de rede de lojas famosa, carga inusitada é flagrada na BR-376 no Paraná

Uma cena no mínimo inusitada foi flagrada pela editora Barbara Schiontek neste domingo, em um trecho da BR-376, na subida da Serra, em Guaratuba, logo após o acesso a Garuva (SC). Um caminhão gigante transportava uma réplica da estátua da liberdade que irá ornamentar a mais nova loja da rede Havan na cidade de Goiânia.

O deslocamento não causou maiores prejuízos ao trânsito no local, mesmo considerando o tamanho da carga. Será a primeira loja da rede na capital do Goias e fica localizada na Avenida Perimetral, em frente ao Shopping Passeio das Águas. A inauguração está prevista para o dia 31 de janeiro.

Veja o vídeo do momento curioso de uma estátua da liberdade da Havan sendo transportada de caminhão em rodovia do Paraná!