Vídeo

Símbolo de rede de lojas famosa, carga inusitada é flagrada na BR-376 no Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/12/25 07h16

Uma cena no mínimo inusitada foi flagrada pela editora Barbara Schiontek neste domingo, em um trecho da BR-376, na subida da Serra, em Guaratuba, logo após o acesso a Garuva (SC). Um caminhão gigante transportava uma réplica da estátua da liberdade que irá ornamentar a mais nova loja da rede Havan na cidade de Goiânia.

O deslocamento não causou maiores prejuízos ao trânsito no local, mesmo considerando o tamanho da carga. Será a primeira loja da rede na capital do Goias e fica localizada na Avenida Perimetral, em frente ao Shopping Passeio das Águas. A inauguração está prevista para o dia 31 de janeiro.

+ Veja mais: Mega obra na BR-277 deve aliviar gargalo crítico em Curitiba; veja o vídeo!

Veja o vídeo do momento curioso de uma estátua da liberdade da Havan sendo transportada de caminhão em rodovia do Paraná!

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna