Fábrica de R$ 1 bilhão no Paraná vai produzir 600 milhões de garrafas

Nesta segunda-feira (15), a Ambev inaugura sua nova fábrica de garrafas de vidros em Carambeí (PR). A primeira fábrica de garrafas de vidros do estado reforça a atuação da empresa em uma das cadeias produtivas mais estratégicas do país e terá papel central no aumento da capacidade de produção dos segmentos de cerveja que mais crescem no país: o premium e as cervejas zero álcool.

Neste portfólio estão marcas como Stella Artois, Spaten, Corona e Original. Com um investimento total de R$ 1 bilhão, o aporte torna o Paraná a primeira operação da companhia no Brasil a integrar todas as fases da produção, “do grão ao gole”, gerando ainda mais eficiência e agilidade em toda a cadeia produtiva.

+ Leia mais: Mega obra na BR-277 deve aliviar gargalo crítico em Curitiba; veja o vídeo!

“O Paraná é um estado estratégico e muito importante para a Ambev. Temos campos de cevada, fábricas, centros de distribuição e milhares de colaboradores no estado que trabalham todos os dias para entregar os melhores produtos e serviços para os paranaenses. Agora, as garrafas feitas aqui no Paraná vão chegar também em outros estados e abastecer nossas fábricas pelo Brasil, gerando impacto nacional na cadeia de valor”, diz Carlos Lisboa, CEO da Ambev.

Unidade da Ambev em Carambeí abastecerá toda a região Sul e parte do Brasil

Equipada para produzir 600 milhões de garrafas de diferentes cores e formatos por ano, como long necks e 600 ml, a unidade abastecerá as cervejarias da Ambev espalhadas pelo Brasil em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e o próprio Paraná.

Inicialmente, a produção será de garrafas de vidro verdes usadas na produção de Stella Artois, em sua versão regular e Pure Gold (sem glúten), e a puro malte Spaten. A fábrica também está preparada para produzir no futuro as garrafas de rótulos como Corona e Original, que têm garrafas Flint (transparente) e Âmbar, respectivamente, além das versões zero álcool, como Corona Cero e Bud Zero.

+ Veja também: Símbolo de rede de lojas famosa, carga inusitada é flagrada na BR-376 no Paraná

O investimento vai otimizar custos logísticos e tempo de entrega, além de acompanhar a crescente demanda pelas cervejas premium – desde 2019 o portfólio de cervejas premium da Ambev acumula crescimento de 200% no volume de vendas e no terceiro trimestre de 2025 a Companhia retomou a liderança desse segmento após 10 anos.

Outra avenida de crescimento que será impulsionada pela nova fábrica de vidros é o de “escolhas balanceadas”, com rótulos que englobam cervejas zero álcool, com menos calorias ou sem glúten.

“A cerveja é uma paixão nacional e para nós é importante que toda nossa cadeia de valor cresça. Esse investimento é um marco na nossa história e representa o nosso compromisso em fortalecer o setor, a economia e o país, atendendo os nossos consumidores cada vez melhor”, afirma Carlos Lisboa.

Está é a segunda unidade voltada para a fabricação de vidros da Companhia – a primeira fica no Rio de Janeiro. Além disso, a Ambev possui em sua cadeia de verticalizadas uma Fábrica de Latas na cidade Sete Lagos, Minas Gerais, uma fábrica de rótulos em São Paulo, fábrica de tampas de alumínio em Manaus, e duas maltarias no estado do Rio Grande do Sul.

Sustentabilidade em nova fábrica no Paraná

A fábrica de Carambeí é a primeira da Ambev que já começa a operar com 100% de energia elétrica renovável. A unidade está preparada para funcionar também com biocombustíveis e utilizará fornos de alta eficiência energética. As garrafas serão produzidas com uma porcentagem de pelo menos 20% de vidro reciclado, podendo chegar a 80%, posicionando a Ambev como apoiadora do Plano de Resíduos Sólidos do Paraná.

Com essa estrutura, a companhia avança na criação de um ciclo produtivo sustentável na nova fábrica ao reduzir a emissão de CO₂ e incentivar a cadeia de reciclagem de vidro em todo o estado, ampliando oportunidades de emprego e renda.

Desde o início das obras, mais de 1.800 empregos foram gerados na região. Agora, já em operação, a unidade criará cerca de 170 novos empregos diretos e indiretos em Carambeí e no entorno. Com esse investimento, a região passa a contar com a cadeia cervejeira mais completa do Brasil, reunindo maltaria, fábrica de latas, cervejaria, centros de distribuição e, agora, a nova fábrica de vidros.

O investimento em Carambeí integra os R$ 2,5 bilhões aportados pela Ambev no Paraná nos últimos anos. No estado, a cadeia produtiva da companhia gera mais de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

O aporte no Paraná integra uma estratégia de longo prazo da Ambev no país: nos últimos 3 anos, a companhia investiu mais de R$ 10 bilhões em suas operações ao redor do Brasil, com foco na expansão de linhas de produção de cervejas, refrigerantes e embalagens.

* A repórter viajou a convite da Ambev