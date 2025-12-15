Umbará oferece roteiro natalino com presépio e rua iluminada em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Umbará, no extremo sul de Curitiba, se destaca na programação do Natal de Curitiba 2025 com atrações que unem tradição e novidade. O tradicional presépio em tamanho real da Regional Bairro Novo ganhou um novo endereço este ano, integrando a decoração do jardim da igreja da Paróquia São Pedro do Umbará.

Além do presépio, o roteiro natalino do Umbará inclui a famosa Rua Iluminada da Família Moletta e o cenário festivo do Parque Lago Azul. Essas atrações consolidam o bairro como um importante ponto turístico durante as festividades de fim de ano na capital paranaense.

Presépio e igreja iluminada

O presépio em tamanho natural, criado pela artista plástica Rosa Magalhães, compõe o cenário da igreja de São Pedro, que por si só já é uma atração arquitetônica. A fachada do templo, projetado pelo arquiteto João de Mio, recebeu iluminação cênica com 118 luminárias de LED, valorizando seus elementos clássicos.

A Rua Iluminada Família Moletta, tradição do bairro, apresenta este ano um tema medieval. O espetáculo conta com um castelo iluminado, personagens caracterizados e mais de 1,5 milhão de lâmpadas LED ao longo de 300 metros. A atração é paga e requer a compra antecipada de ingressos.

Já o Parque Lago Azul oferece uma opção gratuita, com decoração natalina, uma árvore iluminada de 12 metros e um presépio montado em um antigo moinho. O parque, que permite a entrada de animais de estimação, funciona diariamente das 6h30 às 19h30.

As atrações do Natal de Curitiba 2025 no Umbará estarão disponíveis até 6 de janeiro, com exceção da Rua Iluminada Família Moletta, que encerra suas atividades em 4 de janeiro. Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas ou adiadas.