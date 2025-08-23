Curitiba terá nova UPA na região central; obras começam ainda em 2025

Os moradores da Regional Matriz vão ganhar uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel durante a última edição do programa Fala Curitiba, realizado em todas as dez regionais da cidade para ouvir sugestões da população nas áreas de saúde, transporte, educação e segurança pública.

A nova UPA será construída no bairro Rebouças e deve ter as obras iniciadas ainda neste ano. Segundo o prefeito, a escolha do local foi estratégica. “É uma das duas novas UPAs, além de seis unidades básicas, que a Prefeitura vai fazer até 2028. Já tem local definido, no Rebouças, porque é bem localizado perto das outras UPAs”, afirmou.

Atualmente, Curitiba conta com nove UPAs em funcionamento, distribuídas pelos bairros Tatuquara, Sítio Cercado, Pinheirinho, Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Campo Comprido, CIC e Fazendinha. Hoje, os moradores da Regional Matriz são atendidos principalmente nas unidades do Boa Vista e do Cajuru.

A nova estrutura faz parte do plano de governo apresentado por Pimentel nas eleições. A segunda UPA prometida pela gestão deve ser construída em Santa Felicidade. Em fevereiro, vereadores chegaram a discutir o projeto com a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak. Na ocasião, ela informou que o município aguardava definição sobre o financiamento por parte do Governo Federal.

UPA antiga foi desativada há oito anos

O debate sobre a criação da UPA da Matriz não é recente. Em 2013, a Prefeitura firmou um protocolo de intenções com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pelo Hospital de Clínicas (HC), para implementar uma unidade na região.

No ano seguinte, em maio de 2014, a unidade começou a funcionar dentro do HC. O atendimento, no entanto, era restrito: recebia apenas pacientes encaminhados pelo Samu e pelo Siate. Três anos depois, em abril de 2017, a estrutura deixou de atender a comunidade em geral.

A partir de 29 de abril daquele ano, o espaço passou a funcionar como pronto atendimento exclusivo para pacientes internos do HC. Agora, oito anos depois, a Prefeitura retoma o projeto de instalar uma UPA na Regional Matriz. O endereço exato, o valor da obra e o cronograma detalhado ainda não foram divulgados.

Moradores solicitam ampliação de outras UPAs

Além do anúncio da nova unidade, moradores também cobraram melhorias em outras UPAs durante as reuniões do Fala Curitiba. No Tatuquara, a comunidade pediu a ampliação e a melhoria da estrutura física da unidade.

Já no Cajuru, a demanda foi pela criação de um Pronto Atendimento Odontológico. Atualmente, a UPA Cajuru está fechada para obras, que incluem a reforma da estrutura e a implementação do Circuito Direcionado de Atendimento (CDA). A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses.