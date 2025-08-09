UPA Cajuru será fechada por quatro meses para obras; onde buscar atendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de segunda-feira (11), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cajuru, em Curitiba, será fechada para o início de obras de revitalização. A previsão é de que as reformas durem cerca de 120 dias, equivalente a quatro meses.

O projeto inclui reparos e manutenções gerais, pintura interna e externa, revisão das instalações hidráulicas e elétricas, além da revitalização dos revestimentos de piso. Também serão aplicadas pastilhas nas paredes das áreas de circulação e das salas de observação.

Algumas portas e janelas serão trocadas e as coberturas passarão por revitalização. A recepção, as salas de classificação de risco e os consultórios serão adaptados para a implantação do Circuito Direcionado de Atendimento (CDA).

No CDA, os pacientes recebem uma identificação na recepção e na triagem conforme a classificação de risco. Depois, são encaminhados a um “box”, onde recebem assistência. O médico atende o paciente nesse local, que pode receber medicação ou curativo sem precisar se deslocar para outros setores.

Com UPA Cajuru fechada, saiba onde buscar atendimento

Durante esse período, casos leves podem ser atendidos via Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive nos feriados; e sábados e domingos, das 8h às 20h.

De segunda a sexta, situações de baixa complexidade também podem ser resolvidas em uma das 107 unidades de saúde de Curitiba, distribuídas pelas dez regionais. Para casos mais graves, a população pode buscar atendimento em uma das oito UPAs do município. As unidades mais próximas da região do Cajuru são:

UPA Boqueirão , localizada na rua Professora Maria de Assumpção, nº 2590, no bairro Boqueirão;

, localizada na rua Professora Maria de Assumpção, nº 2590, no bairro Boqueirão; UPA Boa Vista, localizada na Avenida Paraná, nº 3.654, no bairro Bacacheri.

Em situações graves, é possível solicitar atendimento pelo Samu, por meio do telefone 192.