Maior poeta de Curitiba ganha estátua em cartão postal

Neste domingo (24), data em que Paulo Leminski (1944–1989) completaria 81 anos, Curitiba presta uma homenagem especial a um dos maiores nomes da sua cultura. Às 11h30, o prefeito Eduardo Pimentel inaugura, na recém-criada Rua da Música, dentro do Parque Jaime Lerner, a escultura do poeta e escritor. Um presente da cidade em homenagem a Leminski.

“Leminski já é eterno e a escultura é uma homenagem da cidade a um dos mais ilustres curitibanos, que levou o nome de Curitiba para o Brasil inteiro”, destacou o prefeito Eduardo Pimentel.

O evento é aberto ao público e será uma ótima oportunidade para conhecer a Rua da Música e o Memorial Paulo Leminski, onde a escultura será instalada. A peça está recebendo os últimos acabamentos no Ateliê de Esculturas do Memorial Paranista, onde foi criada e desenvolvida.

A escultura moldada em bronze, assinada pelo artista Rafael Sartori, retrata Leminski sentado em um banco de bar, com um violão ao lado, simbolizando sua forte ligação com a música. No instrumento, estão gravados pequenos trechos de seus poemas, reforçando a identidade multifacetada do escritor.

A peça foi criada a partir de uma fusão de diversas imagens enviadas pela família, garantindo uma representação autêntica do poeta curitibano.

Para marcar a inauguração, haverá um pocket do show Cabaré Haikai, peça de teatro e música com canções de Leminski. Durante o evento, artistas convidados vão declamar poesias do autor, selecionadas pela família. A celebração também será um aquecimento para o Festival Paulo Leminski, que acontece no próximo sábado (30), na Pedreira, reunindo arte, música e literatura.

Sobre Leminski

Nascido em Curitiba, Paulo Leminski é autor de obras marcantes como Catatau e a coletânea de poemas Distraídos venceremos. Sua poesia é marcada pela síntese, pela fusão de referências eruditas e populares, do haicai japonês à MPB. Também deixou um legado na música, com composições gravadas por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, entre outros.

O Parque Jaime Lerner é o novo nome do complexo que abriga a Pedreira Paulo Leminski. Ele fica na Rua João Gava, 970