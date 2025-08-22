Buraco na Marechal Deodoro deixa trânsito “zoado”; tubulação de água estourou

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um buraco de 2,5 metros de profundidade foi aberto na Rua Marechal Deodoro, no bairro Alto da XV, em Curitiba, para o conserto emergencial de uma adutora de grande porte da Sanepar. A operação, que começou na madrugada desta sexta-feira (22), deve se estender até a madrugada de sábado e deixar milhares de moradores de Curitiba sem água. O reparo afeta 20 bairros da capital.

A intervenção afeta diretamente o trânsito em uma das principais vias da cidade. No trecho entre as ruas Schiller e Padre Germano Mayer, apenas uma das três faixas está liberada para circulação de veículos, causando lentidão na região sentido Tarumã.

Segundo a Sanepar a escavação para o acesso à tubulação rompida tem pontos entre 2 e 2,5 metros de profundidade. Para o conserto, é necessária a produção de uma peça específica, com encaixe adequado ao tubo que já existe no local, e, posteriormente, a solda dessa peça nova à rede existente, realizando a vedação completa da fissura da adutora.

“Nesse processo, também é importante que a tubulação rompida tenha a passagem de água momentaneamente interrompida, de modo que os serviços de conserto possam ocorrer de modo seguro e eficiente. O trabalho deve se estender até à noite”, diz a nota da Sanepar.

20 Bairros de Curitiba sem água por causa do reparo

O reparo emergencial impacta o abastecimento de água em vinte bairros da capital paranaense. São eles: Abranches, Água Verde, Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Campina do Siqueira, Cascatinha, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São João, São Lourenço, Seminário, Vila Izabel e Vista Alegre.

Pode ocorrer ainda baixa pressão ou desabastecimento de água no bairro Tanguá, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba.

Confira a galeria de fotos feitas pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna. As imagens mostram a dimensão da obra, com trabalhadores operando no fundo da escavação. A profundidade do buraco impressiona quem passa pelo local, evidenciando a complexidade do trabalho de manutenção da rede de água.

Quando vai ser concluído?

A previsão é que o serviço seja concluído apenas na madrugada de sábado, mas os moradores dos bairros afetados devem se preparar para um período mais longo sem água, já que o abastecimento será normalizado gradativamente após a conclusão do reparo.

