Buracão para obra emergencial complica trânsito em Curitiba

Uma obra emergencial da Sanepar está causando transtornos para motoristas e moradores na região central de Curitiba nesta sexta-feira (22). Um trecho da Rua Marechal Deodoro, entre a Rua Atílio Bório e a Rua Schiller, no Alto da XV, amanheceu com faixas bloqueadas por conta de um reparo em uma adutora rompida.

Para realizar o conserto, foi necessário abrir um verdadeiro “buracão” no asfalto, ocupando duas das três faixas da via. A situação complicou o trânsito na região, que já costuma ser intenso nos horários de pico.

A quadra chegou a ficar totalmente bloqueada durante a madrugada, mas por volta das 7h uma das faixas foi liberada, aliviando parcialmente o fluxo de veículos. Os trabalhos começaram à 1h da manhã, quando as equipes da Sanepar iniciaram a operação emergencial.

O rompimento da adutora pode afetar diretamente o abastecimento de água do bairro São Francisco, o que pode deixar milhares de moradores sem água. A previsão de normalização do serviço ainda não foi informada.

O transporte público também foi afetado. Cinco linhas de ônibus precisaram ser desviadas durante a madrugada, entre 1h e 7h, quando parte da via foi liberada.

Agentes da Setran orientam motoristas no trecho.

A reportagem entrou em contato com a Sanepar para obter mais informações sobre o prazo para conclusão dos reparos e normalização do abastecimento, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.

