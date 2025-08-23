Jogador argentino é detido por gesto racista após jogo da Copa de Futebol 7 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após o jogo entre Brasil e Argentina, na noite desta sexta-feira (22), o jogador argentino Juan Pablo Ramos foi detido por suspeita de praticar gestos racistas contra torcedores no velódromo do Jardim Botânico, em Curitiba, onde acontece a Copa do Mundo de Futebol 7. O torneio segue até domingo (24).

De acordo com a apuração do UmDois Esportes, Ramos teria cuspido em direção ao público após provocações vindas da arquibancada. Em seguida, teria feito gestos imitando um macaco, o que gerou revolta imediata entre os torcedores presentes. Levado à delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o atleta negou todas as acusações.

Em nota oficial, o presidente da Comissão Disciplinar da competição, Fabian Canaveris, afirmou que, após prestar depoimento, o jogador foi liberado por falta de comprovação do ato. O comunicado também reforçou o compromisso da organização em manter o torneio como um espaço de respeito e igualdade.

“A comissão organizadora da competição reforça que não compactua com qualquer ato de racismo ou discriminação, repudia veementemente tais condutas e mantém regulamentos extremamente rigorosos para coibir e punir práticas desta natureza”, destacou o texto.

Competição

Dentro de campo, a seleção brasileira está classificada para a fase de mata-mata nas categorias masculina e feminina e segue na disputa pelo título diante da torcida. No masculino, o Brasil enfrenta a Colômbia pelas quartas de final.

As finais acontecem neste domingo (24). Às 14h será disputada a decisão feminina, seguida da masculina, marcada para as 15h30. A entrada para assistir aos jogos é gratuita.