Do calorão ao frio: frente fria derruba temperaturas em Curitiba neste fim de semana

O fim de semana será marcado por queda brusca nas temperaturas em toda a região Leste do Paraná. Em Curitiba, a máxima prevista para este sábado (23) é de 28 ºC, mas no domingo (24) os termômetros não devem passar dos 13 ºC.

A mudança é causada pela chegada de uma frente fria vinda do Sul do país. “No Paraná, a instabilidade aumenta durante a madrugada na região Oeste e Sudoeste. Ao longo do dia, pode haver trovoadas e rajadas de vento de intensidade moderada a forte”, explica o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Paulo Barbieri.

Na capital, o sábado ainda será de tempo estável. O céu deve permanecer limpo durante o dia, com aumento da nebulosidade no fim da tarde e no início da noite. A probabilidade de chuva é baixa.

As temperaturas variam entre 14 ºC e 28 ºC, com sensação térmica próxima dos valores registrados. Para quem pretende fazer atividades ao ar livre, a recomendação é levar um agasalho leve, já que os ventos podem ser mais intensos.

No domingo, o cenário muda. A região Leste do estado está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até a manhã de segunda-feira (25), que prevê queda superior a 5 ºC nas temperaturas.

Em Curitiba, a mínima deve ficar em 10 ºC e a máxima em 13 ºC, com pouca variação ao longo do dia. A nebulosidade será predominante e as rajadas de vento podem alcançar 40 km/h.