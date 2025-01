Curitiba tem mais de 4 mil vagas abertas para castração gratuita de cães e gatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba está com 4.600 vagas abertas para castração gratuita de cães e gatos dos moradores das regionais Bairro Novo, Cajuru e Boqueirão. Os agendamentos estão abertos pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos.

As cirurgias gratuitas serão feitas no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681, no bairro Sítio Cercado). Os atendimentos serão das 8h às 16h, de 21 a 26 de janeiro. São 1.500 vagas disponíveis para esse mutirão.

De 23 a 26 de janeiro serão atendidos os pets de moradores dos bairros da Regional Cajuru, na Rua da Cidadania (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150). Serão mais mil vagas.

O estacionamento do Memorial do Rio Iguaçu (Avenida Comendador Franco, s/n, no Uberaba) receberá a unidade móvel de castração de 27 de janeiro a 1º de fevereiro. Para esse mutirão serão 750 vagas disponíveis.

A Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430) vai receber o mutirão de castração de cães e gatos de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Serão disponibilizadas 1.350 vagas para esse mutirão.

Animais castrados em programa de Curitiba também recebem microchip

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal permite indicar quem será o acompanhante do animal no dia da cirurgia, se o responsável não puder comparecer.

Além da legislação, todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Animais sob os cuidados de protetores ficam com os dados vinculados aos que os levam para castração, até que sejam devidamente transferidos para um novo responsável, quando adotados.

Serviço – Mutirões de castração em Curitiba

Regional Bairro Novo

Local: Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo, (Rua Ourizona, 1.681, Sítio Cercado)

Data: 21 a 26 de janeiro

Regional Cajuru

Local: Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

Data: 23 a 26 de janeiro

Regional Cajuru/Boqueirão

Local: Memorial do Rio Iguaçu (Avenida Comendador Franco, s/n, no Uberaba)

Data: 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Regional Boqueirão

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Data: 29 de janeiro a 2 de fevereiro