Em mais um dia triste da pandemia, Curitiba registrou nesta quarta-feira (5) um novo recorde de mortes por covid-19, com a confirmação de mais 27 óbitos. Além do expressivo número de falecimentos, mais 733 casos de novo coronavírus foram confirmados entre os habitantes da capital – em testes recentes e também, em exames feitos por laboratórios durante o mês de julho e repassados agora à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com os novos dados, Curitiba soma 647 mortes e 22.303 infectados pelo vírus Sars-CoV-2, contabilizados desde o mês de março.

Ainda conforme o novo boletim epidemiológico da SMS, 16.421 pacientes já estão recuperados da covid-19, mas 5.235 moradores de Curitiba ainda estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o novo vírus para outras pessoas. Na capital, outros 657 casos suspeitos são monitorados e aguardam os resultados dos exames.

Famílias em luto

Dos 27 novos óbitos, oito aconteceram nas últimas 48 horas e os outros 19, entre os dias 15 de julho e 3 de agosto. As novas vítimas eram 15 homens e 12 mulheres, com idades entre 43 e 90 anos. Deste grupo, 23 estavam internados e apenas uma pessoa, um homem de 43 anos, não tinham fatores de risco para complicações pela covid-19. Os outros quatro óbitos divulgados nesta quarta estavam em investigação e ainda há em Curitiba, quatro mortes que podem ter sido provocadas pela doença.

Entres as pessoas que perderam a vida para a covid-19 estava o comandante emérito da Guarda Municipal de Curitiba, Odgar Nunes Cardoso, de 60 anos. Sua morte, ocorrida nesta quarta-feira, foi lamentada pelo prefeito Rafael Greca, que decretou luto oficial na cidade e pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, durante a transmissão do boletim diário.

“Hoje é um dia muito triste para nós, por dois motivos, pelo número de óbitos, que não é pequeno, mas eu queria também fazer minha homenagem, da Secretaria de Saúde, ao nosso grande amigo Odgar, que hoje no começo da tarde, nos deixou. Ele estava lutando há quatro semanas, infelizmente ele teve contato com vírus e desenvolveu a doença. Ele estava internado em um hospital da nossa cidade, lutando pela vida. Mas hoje o Edgar foi, partiu. Nosso agradecimento a ele, nossos sentimentos à família, que ele encontre a luz, que encontre a paz e que Deus conforte o coração da sua esposa Silvia e seus dois filhos, nesse momento de muita dor”, disse Márcia, emocionada.

Pacientes da covid-19

Em hospitais públicos e em instituições particulares de Curitiba há atualmente 494 pessoas internadas, todas já diagnosticadas com covid-19. Delas, 213 ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI). Além dos pacientes que testam positivo, também vão para os leitos exclusivos para covid-19 as pessoas que têm sintomas ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

No total, 88% dos 345 leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta quarta-feira, de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, restam 42 leitos do SUS livres nos hospitais.

