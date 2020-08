Um dia após o Paraná confirmar o recorde de 78 novas mortes por covid-19 e atingir o total de 2.106 vítimas fatais da doença, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista ao telejornal Meio-Dia Paraná, da RPC, que apesar da aparente estabilidade, os registros diários de casos confirmados e óbitos provocados pelo novo coronavírus, ainda são motivo de preocupação para as autoridades de saúde do estado.

“Não há nenhuma zona de conforto. Números não estão baixando ainda e continuamos trabalhando com certo equilíbrio, e uma média móvel que segura o número de casos, mas longe de onde gostaríamos. O número de óbitos de ontem é muito significativo”, afirmou Preto.

Para dimensionar o tamanho da tragédia provocada pela pandemia no Paraná, o secretário fez uma comparação. “Para se ter uma ideia, ontem, na explosão em Beirute, por exemplo, foi inicialmente 78 o número de mortes. Tivemos esse mesmo número de paranaenses que perderam a vida por covid-19 em apenas um dia”, disse.

Dia dos Pais em tempos de pandemia

Ainda em tom de preocupação, Beto Preto falou sobre o Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo (8). Segundo ele, sem a manutenção dos cuidados de prevenção ao coronavírus e de distanciamento social, a data pode trazer riscos à população, especialmente aos mais idosos.

“Temos pedidos inúmeras vezes para que as pessoas não viagem nesta data. Teremos um grande movimento também no comércio e se esse movimento existir, que todos tomem o máximo de cuidado possível, com distanciamento dentro das lojas e do comércio. Reunião no final de semana pode ser um fator determinante, para espalhar ainda mais o vírus, pois estamos em transmissão comunitária, mas ainda temos poupado muitas vidas de pessoas com mais de 60 anos”, ressaltou.

Volta às aulas

Outro assunto que tem gerado polêmica e apreensão entre muitos pais é a discussão sobre a data e as medidas para o retorno das aulas presenciais nas escolas do Paraná. Na última quinta-feira (30), um protocolo de retorno às aulas foi apresentado pela Secretaria Estadual da Educação. Duranta a entrevista à RPC, Beto Preto, também afirmou ainda não há uma data definida e que a segurança das crianças, professores e funcionários das escolas é uma prioridade.

“(Temos uma) comissão para discutir o assunto e está sendo discutida uma metodologia de retorno às aulas. Porém, ainda não é possível (determinar) uma data, principalmente pelos números. Temos a responsabilidade de não expor crianças e servidores ao vírus, por meio de uma situação que não seja necessária. Temos muito respeito por todos, mas existe um entendimento no ponto de vista epidemiológico nessa questão”, finalizou o secretário.