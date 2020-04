A prefeitura de Curitiba registrou mais quatro óbitos causados por covid-19 na cidade nas últimas 24h. Os dados do boletim desta terça-feira (21) apontam que as vítimas eram uma mulher de 75 anos que tinha diabetes e doença cardiovascular, e três homens de 73, 85 e 93 anos, portadores de doenças neurológicas crônicas, além de outras doenças como diabetes e pneumopatia. Ao todo são 14 mortes por coronavírus em Curitiba e mais nove casos confirmados da doença.

Segundo a prefeitura de Curitiba os pacientes estavam internados há mais de duas semanas em diferentes hospitais de Curitiba e faziam parte dos casos de maior gravidade acompanhados pela Secretaria de Saúde do município.

Este é o maior aumento de óbitos entre um boletim e outro desde que os primeiros pacientes foram vitimados fatalmente pelo vírus no município, no dia 6 de abril.

A capital paranaense soma, agora, 435 caos confirmados, 101 suspeitos, 227 recuperados e 1.050 descartados. São nove pessoas a mais que testaram positivo em comparação aos últimos números divulgados. Se recuperaram da Covid-19 mais 17 pacientes.

Boletim estadual

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também publicou boletim com os registros oficiais do coronavírus nesta terça-feira (21). Dados apontam que o Paraná registra 1.025 casos e um total de 53 óbitos, o que representa um aumento de 22 casos e duas novas mortes por Covid-19 em território paranaense. As mortes são de duas mulheres, residentes de Curitiba. Uma delas de 93 anos, que foi a óbito no domingo, e outra de 75, que faleceu na segunda-feira. Em todo o estado, 24 cidades registraram óbitos pela Covid-19. Entre as 53 vítimas fatais do coronavírus, a média de idade é de 66,11 anos, sendo o paciente mais jovem com 34 e o mais idoso com 95. São 439 pessoas curadas no Paraná.