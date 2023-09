Curitiba registrou neste domingo (24), o dia mais quente de 2023. A confirmação foi feita pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ao informar as temperaturas mais altas no Paraná. A capital paranaense apresentou 33,1°C, mas não bateu o recorde histórico, que segue com o dia 22 de setembro de 2015, quando a temperatura máxima atingiu 34,2°C.

LEIA MAIS – Onda de calor em Curitiba vai até quando? Confira previsão para o fim do calorão

Ainda de acordo com o Simepar, essa temperatura em plena primavera deve-se à interferência do fenômeno El Niño, que provoca mudanças significativas no padrão de circulação do vento em várias regiões do mundo. Esse calorão altera a rotina dos paranaenses, especialmente dos curitibanos, acostumados a temperaturas mais amenas nessa época do ano. Aliás, o retorno do frio está previsto para os próximos dias.

LEIA MAIS – Passinhos dos anos 80 estão de volta! Grupo Flashback faz sucesso em Curitiba

Paraná 40°C

No informativo divulgado pelo Simepar, a cidade mais quente do Paraná foi Cambará, na região do Norte Pioneiro. A pequena cidade teve 40,7°C, único município paranaense que passou dos 40. Em Antonina, no Litoral do Paraná, a máxima chegou a 39,9°C. A vizinha Morretes teve 37,6°C. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o município campeão foi Pinhais, que bateu 33,9°C.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes