Curitiba tem chuva e ventos fortes; nova frente fria já está no radar!

A boa e velha conhecida voltou. Alguns bairros de Curitiba amanheceram com chuva nesta quarta-feira (20). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a garoa e as pancadas pontuais podem atingir ainda toda a Região Metropolitana e o Litoral ao longo do dia. No Oeste, a instabilidade já era registrada desde terça-feira (19), a partir dos Campos Gerais.

Apesar da chuva, a previsão do tempo para Curitiba indica ainda temperaturas amenas, dentro de uma semana marcada por dias mais quentes que o esperado para a estação. Em Curitiba, a máxima prevista é de 23 ºC.

As rajadas de vento podem superar 50 km/h, aumentando o risco de queda de galhos. O fenômeno é consequência da passagem de um ciclone extratropical no oceano, conforme alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Quatro avisos do Inmet seguem em vigor nesta quarta-feira em diferentes regiões do Paraná. O primeiro indica tempestades no Oeste, com chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

A partir das 10h, passa a valer um alerta para vendavais no Norte, incluindo Londrina e Maringá, avançando em direção a Ponta Grossa e Região Metropolitana de Curitiba. Os ventos devem variar entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de galhos.

No Litoral, o aviso de vendaval já estava ativo desde terça-feira. Segundo o Inmet, a força dos ventos pode deslocar dunas de areia sobre construções próximas à orla. Outro alerta chama atenção para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30% na faixa entre Cornélio Procópio e Arapoti.

Na quinta-feira (21), ainda há previsão de chuva fraca e localizada, acompanhada de rajadas de vento intensas. O destaque para o fim da semana será a queda nas temperaturas mínimas. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 11 ºC e 24 ºC.

“Amanhã as temperaturas caem bastante e amanhece frio. Logo em seguida, teremos calor entre sexta e sábado, com marcas bem elevadas para a época do ano. Isso antecede a chegada de uma nova frente fria no domingo”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

