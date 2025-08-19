Grande Curitiba está sob alerta de tempestade e vendaval; veja cidades afetadas

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) está sob alerta de vendaval e tempestade a partir desta terça-feira (19). De acordo com os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tais condições devem permanecer até às 10h desta quarta-feira (20).
Conforme o alerta, estão previstas rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h e chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h. Em todo o Paraná, há previsão de tempestade em 311 municípios.
Na Grande Curitiba, há chances de queda de granizo em oito cidades, mas a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixa nessas regiões.
Confira as cidades da RMC sob alerta:
- Agudos do Sul;
- Balsa Nova;
- Campo do Tenente;
- Contenda;
- Lapa;
- Piên;
- Rio Negro;
- Quitandinha.
Região oeste do Paraná deve ser mais afetada por ciclone extratropical
De acordo com Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão de temporal e ventania é resultado da aproximação de um ciclone extratropical que está em formação entre a Argentina e Uruguai.
Segundo Jacóbsen, isso deve afetar principalmente as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná ao longo da madrugada desta quarta (20).
Após o afastamento do ciclone tropical, na quinta-feira (21), deve haver intenso declínio na temperatura nas regiões do extremo Sul, Centro-Sul, Sudoeste e parte do Leste.