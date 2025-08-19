Artista de Curitiba transforma carros clássicos em arte única na hora; Vídeo!

No fundo do terreno de sua casa, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, o artista Vitor Maia (@v2artes), de 41 anos, transforma em ilustrações a paixão de colecionadores e amantes de carros clássicos, esportivos e customizados. Seu catálogo de produtos é variado, desde quadros a camisetas. Uma coisa é certa: em todos os casos o traço chama a atenção pela semelhança impressionante com os modelos originais.

Há 12 anos Vitor percorre os principais eventos automotivos do Brasil, de Porto Alegre a São Paulo, passando por Balneário Camboriú, Curitiba e cidades do interior de Minas Gerais. Em cada parada, o que mais atrai o público são as camisetas pintadas na hora, feitas conforme o pedido do cliente.

O processo, realizado a mão livre, começa com um traço em spray preto. Em cerca de dez minutos, o desenho ganha cor, assinatura e forma final, sob os olhares curiosos de quem passa pelas exposições. É só parar e observar que, rapidinho, o carro aparece do zero até ficar pronto.

A preparação para os eventos começa semanas antes. São quadros, ilustrações e pilhas de camisetas que, na sexta-feira, ocupam o porta-malas do carro. Nos bancos da frente, quase sempre estão a esposa, Juliana, e a filha Julia, de apenas 5 anos. “A Julia já conheceu muito mais lugares que muita gente grande por causa dos eventos”, brinca o artista.

Negócio de apaixonados

Natural de São Paulo, Vitor chegou a Curitiba há pouco mais de 20 anos, a convite da irmã, que já é falecida. Jovem, trouxe na bagagem alguns prêmios de desenho conquistados de uma paixão que descobriu cedo, quando ainda tinha seus três anos de idade.

“Minha mãe gravava receitas de bolo em fita cassete em casa e sempre sobrava algumas fitas. Quando comecei a assistir animes e Cavaleiro do Zodíaco, eu colocava essas fitas para gravar, pausava e desenhava olhando para a TV”, conta.

Apesar do talento, o caminho parecia ser outro na capital paranaense. Vitor trabalhou em farmácias de manipulação e só mais tarde decidiu seguir pela arte. “Essa era a área que trabalha lá [em São Paulo]. Aqui comecei a ver mais da área artística e fui atrás. Comecei a dar aula de pintura em tela para iniciantes perto da igreja do Capão Raso. Em um ano já estava fazendo exposições”, relembra Vitor.

A pintura de carros entrou na vida do artista mais recentemente, mas as raízes ainda estão no aprendizado da infância. Primeiro, ele pesquisa o modelo, adapta ao seu estilo e cria versões únicas, que transitam entre formas abstratas, cores impressionistas e traços realistas. Os preços variam conforme a peça. Quadros custam a partir de R$ 650, placas a partir de R$ 350 e camisetas a partir de R$ 150. Dá só uma olhada na pintura desse Corvette Stingray que acompanhamos ao vivo:

Capital propícia para negócios, Curitiba hoje garante a Vitor um fluxo constante de pedidos pelo WhatsApp e pelas redes sociais. O público mais frequente? Os colecionadores. De memória, ele lembra um dos primeiros trabalhos entregues para um dos clientes desse público: um Cadillac rosa antigo.

A lista de clientes já inclui personalidades. Em 2023, durante um evento em Cascavel, Vitor produziu quadros para David King, apresentador do programa Loucos por Carros. Como lembrança, guarda até hoje o autógrafo do britânico na porta de entrada da sala de estar. Com a repercussão positiva do trabalho, outros nomes são questão de tempo. “Alguns, por enquanto, ainda é só um sonho”, revela.

Arte que acompanha a família

Embora os carros dominem sua produção, Vitor nunca deixou de pintar outros temas. Paisagens, caricaturas e quadros decorativos continuam sendo encomendados, especialmente para presentes. “Sempre fiz de tudo um pouco. Nunca segui uma linha só”, resume.

Todo fim de ano, a rotina da família ganha novo destino: o litoral de Santa Catarina. Enquanto uns aproveitam os dias de descanso e as festas de fim de ano, Vitor transforma o cenário em oportunidade de trabalho.

Nas praias e nas ruas movimentadas, monta seu espaço e passa horas fazendo caricaturas de quem deseja levar uma lembrança divertida da temporada. “Como vivo disso, tenho que abrir o leque”, explica.

A paixão pela arte, para Vitor, não é apenas um ofício, mas também um elo familiar. No ateliê, uma das obras em destaque é um quadro do Gary, o caracol do desenho Bob Esponja, pintado pela filha. Já no quarto dela, outra tela especial: uma pantera, feita em parceria, metade pelo pai e metade por ela.

“Estimulo bastante ela. Tem a mesinha dela aqui e tem a área dela para pintar. Sempre deixo uma tela em branco para ela também. Por mais que ela não vá trabalhar com isso, é bom para a concentração e de ter como hobby”, conta.

O ateliê foi inaugurado há apenas dois meses. Antes, o espaço era um dos cômodos da casa. A reforma não ficou restrita ao estúdio. Na sala de estar, por exemplo, a estante é feita a partir do para-choque de uma kombi, restaurada por ele mesmo.

Estante da sala de Vitor feita por ele mesmo. O relevo da parede também é obra dele. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Aos poucos, a família vive o reflexo principalmente da arte e do trabalho com a internet. Durante a pandemia, a internet foi aliada para multiplicar encomendas e permitir que Vitor se mantivesse produtivo sem sair de casa. O resultado trouxe a possibilidade de viver e trabalhar lado a lado com a família. “Tudo o que eu conquistei aqui, eu conquistei pela arte”, reconhece.

Com o olhar voltado para o futuro, ele prefere os planos simples. “Quero ter tempo para pintar mais e mais e ter tempo para criar. Às vezes estamos na correria para pagar contas e acabo só fazendo o mais mecânico. Penso em ter tempo para criar algo mais para mim”, diz, projetando o que deseja viver daqui em diante.

Serviço

Artes em camisetas e em quadros

Pedidos: via WhatsApp no número 41 8749-5299 ou DM no Instagram @v2artes

