Desistência de Silvio Santos ajudou farmácia de Curitiba a virar império da perfumaria

Quem poderia imaginar que a partir de um anúncio de “vende-se”, a marca O Boticário lançaria seu primeiro perfume: o Acqua Fresca. Essa história começa em 1978, a partir de um encontro curioso entre Miguel Krigsner, proprietário e fundador da marca, e Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da TV brasileira que, neste último domingo (17), completou um ano de falecimento.

Na época, o comunicador estaria vendendo 70 mil frascos de perfume, pois teria desistido de lançar sua própria marca. Miguel tinha uma pequena farmácia de manipulação, no Centro de Curitiba, aberta há cerca de um ano.

Como todo início, Miguel estava em fase de experimentações. Ele buscava por uma pequena quantidade de frascos para seus próprios produtos. Entretanto, como bom negociador, Silvio Santos teria dito que seriam todos os frascos ou nenhum.

Em seu livro “A essência de empreender”, lançado em 2024, Miguel fala que “existem momentos em que não se pode optar pelo ‘mais ou menos’; a decisão é sempre entre tudo ou nada”. Portanto, ele resolveu comprar todo o estoque de Silvio. Para facilitar a vida do empresário, o apresentador parcelou o valor em 12 vezes.

De Curitiba para o mundo

Diante de tantos frascos, foi dado início a busca pela fragrância perfeita. Entre muitos testes, o primeiro perfume da marca foi lançado em 1979: o Acqua Fresca. O perfume que, hoje desperta a memória olfativa de muitas pessoas, é uma fragrância feminina que traz um toque de frescor com notas cítricas e amadeiradas.

Na década de 1970, os perfumes que faziam sucesso eram internacionais e tinham a característica de serem mais fortes. Miguel queria inovar e ofereceu ao mercado um produto que fosse “a cara do Brasil”: suave e fresco.

O sucesso foi gigantesco e, na época, o perfume chegou a ocupar a segunda posição entre as fragrâncias mais vendidas do mundo, ficando atrás apenas do legendário Chanel N° 5. Até hoje, o perfume é considerado um dos mais nostálgicos do O Boticário.

Um dos empresários mais ricos do país

Recentemente, a Forbes divulgou a lista dos maiores bilionários e ele está entre os dez brasileiros mais afortunados com um patrimônio líquido de R$ 34,7 bilhões.

Apesar de ter nascido na Bolívia, Krigsner se mudou com os pais para Curitiba aos 11 anos. Na capital, se formou em Farmácia e Bioquímica em 1975 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dois anos depois, em 1977, abriu seu próprio negócio: uma pequena farmácia de manipulação.

Ao perceber que a maioria das clientes eram mulheres, Miguel passou a criar cremes faciais que manipulava em uma batedeira de bolos nos fundos de sua botica. O sucesso se espalhou e hoje são mais de 3,7 mil lojas em 15 países.

