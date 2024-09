Curitiba tem calor intenso nesta quinta, antes da frente fria e virada radical no tempo

Vento batendo e tempestade chegando no Paraná. Uma frente fria avança, chega ao estado e encontra um ambiente aquecido, condição perfeita para aumentar o risco de temporais.

Um alerta vermelho, de grande perigo para acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), se confirmou e já provocou estragos no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (26).

Calor antes da virada no tempo

Nesta quinta, o dia vai ser de calor em Curitiba com possibilidade de 31°C, inclusive com comunicado de atenção por parte do Inmet. A partir dessa formação com a chegada da frente fria, o tempo mudará radicalmente.

Segundo o Simepar, embora as tempestades possam provocar danos em algumas regiões, a chuva contribui para diminuir o impacto da fumaça das queimadas na qualidade do ar.

Chuva e queda na temperatura

Durante a sexta-feira (27) ainda é esperada chuva entre o leste e o norte do Paraná. Porém, o risco de temporais diminui bastante. Chuvas fracas e ocasionais, com poucas trovoadas.

Com isso, vai existir um declínio na temperatura em Curitiba, onde a mínima vai ser de 14°C e no fim de semana, de 12°C.

Estragos no RS

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as condições climáticas severas resultaram até a noite de quarta-feira (25), em 560 desalojados e 299 desabrigados.

Para essa quinta-feira, um alerta de perigo de tempestade está ativo na maior parte do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O dia deve ser marcado por chuva volumosa, granizo e ventos com rajadas de até 70 km/h, mas que podem passar deste número em algumas regiões.

Em maio, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma grande enchente. Centenas de pessoas foram atingidas e 183 morreram.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!