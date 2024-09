Calor em Curitiba vai dar lugar a frio de 11ºC! Veja previsão com nova frente fria

Calor e temperaturas acima de 30°C em Curitiba. Para os fãs do tempo quente, os últimos dias estão ótimos, mas uma nova frente fria deve chegar à capital em breve. A partir de sexta-feira (27), deve ocorrer uma mudança radical no tempo, com queda brusca das temperaturas nos termômetros.

A frente fria está estacionada no Rio Grande do Sul, onde há alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de acumulado de chuva e de tempestade nesta terça-feira (24). Esta frente fria tem demorado para avançar por conta de uma massa de ar quente na faixa central do Brasil, que bloqueia a umidade.

Segundo o Simepar, a previsão para Curitiba aponta para a mínima de 14°C na sexta-feira, ou seja, uma grande amplitude térmica. No próximo fim de semana, o sábado (28) será ainda mais frio, com mínima de 11°C nas primeiras horas do dia.

Quinta-feira vai “ferver”

Antes da chegada do frio, o calor vai seguir intenso. Na previsão do Simepar, a quinta-feira (26), vai ser o dia mais quente em Curitiba. A expectativa é de máxima de 32°C.

