Curitiba tem alerta de tempestade na véspera de Natal

Parte de Curitiba e região metropolitana estão sob alerta de tempestade nesta quarta-feira (24/12), véspera de Natal. O aviso de cor amarela, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica perigo potencial de temporal durante a tarde.

O alerta segue em vigor até às 23h59 desta quarta e vale para as regiões Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Sudoeste, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná.

De acordo com o Inmet, a tempestade pode provocar ventos de até 60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Onda de calor em Curitiba

Além do alerta de tempestade, Curitiba também possui um aviso de onda de calor, que continua válido até quinta-feira (25/12). Conforme o Inmet, as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média para esta época do ano.

No início desta semana a capital paranaense bateu o próprio recorde de calor de 2025 e alcançou 32,3ºC.