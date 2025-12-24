Para curtir Curitiba em família: museus e parques abertos no Natal

Chegou aquele momento do ano em que a cidade fica mais vazia, as pessoas correm para finalizar as compras de última hora e a gente sempre se pergunta: o que fazer com a família durante o feriado de Natal? Se você está em Curitiba e não quer ficar só em casa, ainda dá tempo de curtir a cidade.
Confira a seguir o levantamento dos principais pontos turísticos e espaços culturais da cidade que estarão funcionando nos dias 24 e 25 de dezembro. Veja a seguir:
Rua 24 Horas
24 e 25/12 – aberta das 9h à meia noite.
Arcadas do São Francisco
24/12 – aberto das 8h às18h.
25/12 – aberto das 8h às 16h.
Torre Panorâmica
24/12 – aberta – 10h às 15h.
25/12 – aberta – 14h às 18h.
Jardim Botânico
24/12 – aberta – 9h às 16h.
25/12 – aberta – 9h às 18h.
Mercado Municipal
Quarta (24/12) – das 8h às 16h.
Quinta (25/12) – fechado.
Cine Passeio
24/12 – fechado.
25/12 – fechado.
Museu Oscar Niemeyer (MON)
24/12 – das 10h às 14h.
25/12 – fechado.
Museu Paranaense
24/12 – das 10h às 15h.
25/12 – fechado.
Museu Egípcio Rosa Cruz
24/12 – fechado.
25/12 – fechado.
Ópera de Arame
24/12 – das 10h às 18h.
25/12 – fechada.
Parque Tanguá
24/12 – das 6h às 22h.
25/12 – das 6h às 22h.
Zoológico de Curitiba
Aberto normalmente, das 10h às 16h.
Passeio Público
Aberto todos os dias, das 6h às 20h.