Para curtir Curitiba em família: museus e parques abertos no Natal

Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 24/12/25 10h20
Foto: Daniel Castellano / SECOM.

Chegou aquele momento do ano em que a cidade fica mais vazia, as pessoas correm para finalizar as compras de última hora e a gente sempre se pergunta: o que fazer com a família durante o feriado de Natal? Se você está em Curitiba e não quer ficar só em casa, ainda dá tempo de curtir a cidade.

Confira a seguir o levantamento dos principais pontos turísticos e espaços culturais da cidade que estarão funcionando nos dias 24 e 25 de dezembro. Veja a seguir:

Rua 24 Horas
24 e 25/12 – aberta das 9h à meia noite.

Arcadas do São Francisco
24/12 – aberto das 8h às18h.
25/12 – aberto das 8h às 16h.

Torre Panorâmica
24/12 – aberta – 10h às 15h.
25/12 – aberta – 14h às 18h.

Jardim Botânico
24/12 – aberta – 9h às 16h.
25/12 – aberta – 9h às 18h.

Mercado Municipal
Quarta (24/12) – das 8h às 16h.
Quinta (25/12) – fechado.

Cine Passeio
24/12 – fechado.
25/12 – fechado.

Museu Oscar Niemeyer (MON)
24/12 – das 10h às 14h.
25/12 – fechado.

Museu Paranaense
24/12 – das 10h às 15h.
25/12 – fechado.

Museu Egípcio Rosa Cruz
24/12 – fechado.
25/12 – fechado.

Ópera de Arame
24/12 – das 10h às 18h.
25/12 – fechada.

Parque Tanguá
24/12 – das 6h às 22h.
25/12 – das 6h às 22h.

Zoológico de Curitiba 
Aberto normalmente, das 10h às 16h.

Passeio Público 
Aberto todos os dias, das 6h às 20h. 




