Oficina de Música de Curitiba reúne lendas da MPB com mais de 80 anos

A 43ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 7 a 18 de janeiro, reunirá grandes nomes da música brasileira com mais de 80 anos e seis décadas de carreira. O evento contará com apresentações de artistas consagrados que despontaram nas décadas de 1960 e 1970 e seguem em plena atividade.

Entre as principais atrações estão o compositor Francis Hime, o quarteto MPB4 e o grupo Demônios da Garoa, que se apresentarão no Teatro Guaíra. A abertura do evento, no dia 7 de janeiro, prestará um tributo ao multi-instrumentista Hermeto Pascoal, falecido em setembro de 2023, com interpretações de suas composições pela Orquestra de Câmara de Curitiba e pela banda Nave Mãe.

Destaques da programação

O grupo Demônios da Garoa, que completou 80 anos de atividades em 2023, apresentará no dia 13 de janeiro um espetáculo comemorativo de sua trajetória como maior representante do samba paulistano. Já o quarteto MPB4, com 60 anos de carreira, se apresentará no dia 14 de janeiro junto ao Vocal Brasileirão e à Orquestra À Base de Sopro.

Francis Hime, aos 86 anos e com 60 anos de carreira, estreará no dia 15 de janeiro o show do seu novo álbum “Não Navego pra Chegar”, com composições inéditas e clássicos de sua trajetória. Os ingressos para os shows variam entre R$ 20 e R$ 60, dependendo da apresentação.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com apoio de diversas instituições e patrocínio da Sanepar e Itaú.