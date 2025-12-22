Curitiba registra o dia mais quente do ano; calor continua nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A segunda-feira (22/12) trouxe aos curitibanos o dia mais quente de 2025. Os termômetros não deram trégua e marcaram 32,3ºC na estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura na capital paranaense chegou aos 32,8ºC, confirmando o novo recorde anual.

O calorão não se limitou à capital. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Fazenda Rio Grande também viveu seu dia mais quente do ano, com os termômetros atingindo 32,1ºC. No sul do estado, União da Vitória também quebrou o próprio recorde, chegando a 33,7ºC.

Calor continua em Curitiba?

Sim! A previsão do tempo do Simepar aponta que as altas temperaturas continuam no Paraná nesta terça-feira (23/12), incluindo Curitiba e região metropolitana.

“Espera-se a manutenção de temperaturas elevadas em todo o estado, acima dos 30ºC, com sensação de tempo abafado. À tarde, não estão descartadas áreas de instabilidade localizadas, distribuídas de maneira irregular pelas regiões paranaenses, com maior possibilidade de ocorreram na faixa oeste do estado”, indica previsão.

Para esta terça-feira em Curitiba, a temperatura deve oscilar entre a mínima de 19ºC e a máxima de 30ºC.