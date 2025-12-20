Conheça cinco cachoeiras no Paraná para visitar e aproveitar no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do verão, que começa neste domingo (21/12), passeios em cachoeiras e Unidades de Conservação (UCs) do Paraná são boas opções para aproveitar a estação de temperaturas mais elevadas.

Pensando nisso, confira cinco cachoeiras espalhadas pelo Paraná que fazem parte do belo cenário natural da Mata Atlântica:

Salto São Francisco

O Salto São Francisco é a principal atração do Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, reconhecido como a maior cachoeira do Sul do Brasil, com 196 metros de altura. O salto conta com mirantes que permitem a observação segura da paisagem, sem a necessidade de percorrer longas trilhas. Localizado entre Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, o parque foi criado em 2010 e é um importante local de preservação da Mata Atlântica.

Serviço:

Horário: de quarta a segunda-feira, das 8h às 17h

Entrada: gratuita

Salto dos Macacos

Localizado no Parque Estadual Pico do Marumbi, o Salto dos Macacos reúne uma cachoeira principal de cerca de 40 metros e uma sucessão de quedas que formam três piscinas naturais. A trilha de acesso, partindo da sede Prainhas do IAT, tem aproximadamente 3,5 quilômetros, cujo trecho de caminhada leva cerca de 3 horas, e conta com trechos de travessia de rios e desnível acentuado, sendo indicada para visitantes com bom preparo físico. O uso de perneiras é recomendado devido ocorrência de serpentes. Importante: com mau tempo a visitação é suspensa.

Serviço:

Horário: Base IAT Prainhas – das 5h às 17h

Base IAT Estação Marumbi – das 6h às 17h

9h Horário limite para início das trilhas

Córrego Pedregulho

No Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, o destaque são as cascatas e os panelões do Córrego Pedregulho. O acesso ao Córrego do Pedregulho é feito por meio da “Trilha Básica” com aproximadamente 5 mil metros de extensão (ida e volta). O percurso é sinalizado e de nível moderado, terminando no mirante do cânion do Rio Iapó e áreas de banho em ambiente preservado.

Serviço:

Horário: De quarta-feira a segunda-feira, das 0h às 16h.

Trilha das pinturas rupestres até as 14h

Véu da Noiva

O Parque Estadual Vale do Codó, em Jaguariaíva, abriga a Cachoeira Véu da Noiva, localizada nas proximidades do Lago Azul. A queda de 50 metros se situa no Rio Lajeado Grande junto da Cachoeira do Lago Azul e Cachoeira das Andorinhas. O cenário é impactante, refletindo o cuidado do Paraná com a natureza nas suas mais diversas nuances.

Serviço:

Horário: quarta a segunda, 9h às 17h.

Acesso: PR-151, km 211 (Jaguariaíva).

Cachoeira do Ribeirão Santo Antônio

A Cachoeira do Ribeirão Santo Antônio fica dentro Parque Estadual do Cerrado, em Jaguariaíva. O salto da água de cerca de 40 metros de altura se encontra entre trilhas em vegetação aberta. A Unidade de Conservação é um dos remanescentes de campos cerrados, um dos ecossistemas que formam o Paraná.

Serviço:

Horário: quarta a segunda, 8h30 às 16h.