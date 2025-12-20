Jornalista de Curitiba vence concurso Belezas do Brasil e conquista título para o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A jornalista Letícia Costa, de Curitiba, conquistou o título da 11ª edição do concurso Belezas do Brasil, representando o Paraná. O evento, realizado na quinta-feira (18/12) no Teatro Municipal George Savalla Gomes, em São Gonçalo (RJ), reuniu 17 candidatas de todas as regiões do país.

Segundo a organização, o concurso vai além da beleza, valorizando participantes com histórias únicas, destacando valores como excelência, representatividade e impacto social. Nos dias que antecedem a final, as candidatas permanecem em confinamento e “participam de provas técnicas, ações sociais, imersões de liderança e experiências que revelam não apenas beleza, mas presença, comunicação e consciência sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea”.

Para Letícia, essa vitória nacional representa um marco na trajetória dela. Em 2017, ela ganhou o Miss Curitiba Universo e, em julho de 2024, o Miss Beleza do Paraná. O Belezas do Brasil foi o primeiro concurso de abrangência nacional que ela participou.

“Eu estou feliz com o resultado e mesmo sabendo do meu potencial, eu não esperava levar o título”, conta Letícia.

“Ser um símbolo de belezas sendo quem eu sou é extremamente significativo, e a coordenação do concurso enfatizou isso nos ensaios, que eles gostariam de ver quem cada candidata é, sem máscaras ou atuações. Em um mundo onde em muitos momentos a gente precisa se polir para se encaixar, vivi, no Belezas do Brasil, um confinamento leve e cheio de momentos divertidos”, acrescenta a vencedora.

“Meu cabelo crespo e natural é muito importante para mim”

A trajetória da Letícia nos concursos coincide com a escolha dela de assumir o cabelo crespo. No final de 2016, um pouco antes do concurso Miss Curitiba Universo, ela passou pela transição capilar, deixando o cabelo natural pela primeira vez na vida.

Em 2017, ao vencer o Miss Curitiba Universo, Letícia tornou-se a primeira mulher negra a conquistar esse título na capital paranaense. Ela relembra que após essa vitória, a coordenação do concurso sugeriu que alisasse o cabelo para a etapa estadual. A miss recusou e afirma que foi “com meu cabelo natural, do jeito que eu queria”.

E é do jeito que ela quer, com o cabelo natural, que Letícia segue participando dos concursos. Sobre essa representatividade, a jornalista celebra o resultado: “Em algumas esferas estamos vendo ondas de aceitação e de maior diversidade, mas o cabelo crespo ainda é pouco aceito. Por isso, receber o título de Beleza do Brasil com o meu cabelo crespo e natural é muito importante para mim e para outras pessoas crespas também”.

“Acho que o Belezas do Brasil é mais do que um concurso de beleza, é realmente uma plataforma que empodera mulheres, e as estimula a serem quem são e as apoia em suas carreiras profissionais” acrescenta sobre o concurso.

Do Brasil para o mundo

Após colecionar vitórias municipal, estadual e agora nacional, o próximo desafio da curitibana ultrapassa as fronteiras brasileiras. Como Beleza do Brasil 2025, Letícia representará o país em um concurso internacional.

“Estou animada para essa etapa também. Já vou começar a preparação, intensificando o estudo de idiomas e tudo mais, porque vou representar o Brasil fora”, afirma.