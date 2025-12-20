Curitiba exibe árvores de Natal em mais de 50 pontos até 6 de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba está iluminada para o Natal com mais de 50 árvores espalhadas pela cidade até o dia 6 de janeiro. As estruturas em forma de pinheiros, com milhares de pontos de luz e estrelas no topo, encantam moradores e turistas em diversos pontos da capital paranaense.

Entre os destaques estão as árvores “vivas” do Centro Histórico e do Jardim Botânico, enfeitadas com 7,5 mil vasinhos de sálvias vermelhas cada. A maior árvore da temporada, com 35 metros de altura, está localizada no Parque Barigui.

Outros locais que receberam árvores iluminadas incluem a Avenida Cândido de Abreu, o Bosque Alemão, a Rua XV de Novembro, o Passeio Público, a Praça Santos Andrade e as 10 Ruas da Cidadania. As estruturas variam de 6 a 20 metros de altura.

Além das árvores, a decoração natalina conta com adornos como guirlandas coloridas no Centro Histórico, iluminação cênica em igrejas e um carrossel no Parque Tanguá. O Natal de Curitiba 2025 é uma realização da Prefeitura e conta com patrocínio de diversas empresas.

A programação especial de Natal na cidade teve início em 24 de novembro e segue até 6 de janeiro. Moradores e visitantes podem aproveitar para conhecer os diversos pontos iluminados e entrar no clima festivo da época.