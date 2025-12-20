Duplicação da PR-412, entre Guaratuba e Garuva, é autorizada; veja detalhes da obra

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinou neste sábado (20/12) a ordem de serviço que permite a obra de duplicação da PR-412, no trecho entre Guaratuba, no Litoral do Paraná, e Garuva, na divisa com Santa Catarina. O investimento previsto é de R$ 254,5 milhões.

O trecho contemplado começa na divisa entre Paraná e Santa Catarina, no acesso a Garuva, e segue até a rotatória de acesso ao Balneário Coroados, no início do perímetro urbano de Guaratuba. Com 12,81 quilômetros de extensão, a rodovia terá substituição da rotatória por um viaduto, o que vai facilitar o tráfego em direção ao estado vizinho e a circulação dentro do município.

“O trecho do Paraná é muito mais turístico. Nós temos uma grande movimentação de pessoas que moram ou passam o veraneio em Guaratuba, além de estudantes e serviços de saúde. Já o trecho de Garuva é mais logístico, com um volume muito intenso de caminhões por causa do porto de Itapoá”, explicou o governador Ratinho Junior. “Por isso essa obra é estratégica, principalmente para deixar de ser um caos no verão, resolvendo a questão da segurança, trazendo mais conforto e mais agilidade para quem utiliza a rodovia”, avaliou.

Como vai ser obra de duplicação entre Guaratuba e Garuva

O projeto prevê a construção de pista paralela à existente, em pavimento asfáltico, além da restauração da pista atual. As novas faixas terão 3,6 metros de largura, com acostamentos externos de 2,5 metros. Os dois sentidos da rodovia serão separados por um canteiro central de 2,2 metros. A pista já existente também será alargada para o mesmo padrão da nova.

A obra foi planejada para reduzir impactos no trânsito durante a execução. Primeiro serão implantadas as novas pistas e, depois que o tráfego for transferido, a pista atual passará por restauração. Em pontos onde a faixa de domínio é menor, como nas proximidades do Rio da Praia, o canteiro central será substituído por barreiras de concreto.

No entroncamento com a PR-808, acesso ao município catarinense de Itapoá, será readequada a interseção em nível, além do deslocamento do módulo da Polícia Rodoviária Estadual. A partir desse ponto até o perímetro urbano de Guaratuba será implantada uma ciclovia.

Ao longo da rodovia também serão implantados três retornos em nível, além da substituição da atual ponte sobre o Rio da Praia por uma galeria de concreto. O projeto inclui melhorias no sistema de drenagem, realocação de postes e redes de saneamento, nova sinalização horizontal e vertical e dispositivos de redução de velocidade, aumentando a segurança para motoristas, pedestres e ciclistas.

Acordo que permitiu duplicação da PR-412

A duplicação da PR-412 foi desenvolvida de forma integrada com os projetos do lado catarinense, garantindo continuidade da rodovia na divisa entre os estados. Durante o evento, Ratinho Junior e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinaram o convênio que permite o avanço do acordo judicial entre os dois estados, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que encerrou uma disputa iniciada em 1991 relacionada a royalties de petróleo.

+ Leia mais Curitiba inaugura complexo de skate inspirado em pista da Califórnia

“Esse trecho de 12 quilômetros, entre Guaratuba e Garuva, já estava no nosso cronograma. Quando surgiu a questão da dívida que Santa Catarina ganhou na Justiça, esse pagamento só aconteceria lá na frente, como precatório. Em conversa com o governador Jorginho, nós decidimos antecipar essa quitação e transformar esse recurso em obra. É um acordo que beneficia os dois estados, resolve uma pendência antiga e entrega infraestrutura, logística e desenvolvimento para a população”, detalhou Ratinho Junior.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, destacou a importância do corredor viário para a economia e o turismo e ressaltou a parceria entre os dois estados para a execução das obras. “Esse corredor é um eixo importante da economia e do turismo. Vamos receber muita gente agora no verão, mas estamos pensando no futuro. Hoje foi dada a largada para essa transformação, que vai melhorar ainda mais a economia e o turismo da região. Paraná e Santa Catarina estão crescendo e fazendo obras importantes”, reforçou.

Pelo acordo, o Governo do Paraná executará obras de infraestrutura em Santa Catarina, especialmente no município de Garuva, beneficiando também Itapoá. As intervenções incluem restauração e duplicação de 19,1 quilômetros da SC-417, divididos em três segmentos, com melhorias voltadas à ampliação da capacidade da rodovia e ao aumento da segurança e da fluidez do tráfego.

Entre as obras previstas estão a duplicação do viaduto próximo à BR-101, a construção de um novo viaduto na interseção com a SC-416 e outro no Acesso Leste de Garuva, além da implantação de rótulas, interseções, passarelas e viadutos elevados.

O investimento total estimado no acordo é de R$ 365,3 milhões. Desse valor, R$ 273,6 milhões correspondem à obrigação reconhecida judicialmente, enquanto o restante representa aporte adicional do Governo do Paraná.