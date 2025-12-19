Curitiba inaugura complexo de skate inspirado em pista da Califórnia

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta sexta-feira (19/12) o novo complexo de skate na Praça Maestro Bento Mossurunga, no bairro Jardim das Américas. O espaço conta com uma réplica do famoso Bowl da Poods, pista localizada em Encinitas, Califórnia, além de uma pista de street com rampas, corrimãos e caixotes.
A revitalização incluiu a reforma da antiga pista de skate e a construção do tri-bowl, inspirado nas tradicionais piscinas americanas em formato de rim. O projeto foi acompanhado por skatistas experientes como Marco Maguila, Franco Bertagnoli, Cesar Nitro e Márcio Coraiola, garantindo qualidade técnica e respeito à história do esporte.
Além das pistas de skate, a praça recebeu melhorias como substituição do piso central, criação de espaço de convivência, pista de pump track infantil, revitalização da cancha de areia, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e dois novos parquinhos.
O complexo de skate faz parte do programa de revitalização das pistas da cidade, que reformou 17 das 32 existentes. A expectativa é que o novo espaço ajude a formar futuros campeões e fortaleça Curitiba como referência no cenário do skate nacional.