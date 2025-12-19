Decoração natalina

Do Centro ao Barigui: veja quatro roteiros de bike para curtir o Natal em Curitiba

Por SECOM Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 19/12/25 14h44
roteiros de bicicleta para curtir a decoração de natal em curitiba
Unindo mobilidade e o brilho do fim de ano, roteiros de bike passam por cartões-postais iluminados e outros espaços publicos da cidade. Na foto, a árvore de luz da Praça Oswaldo Cruz, no Centro. Foto: Roberto Couto/SECOM

A Prefeitura de Curitiba divulgou quatro roteiros de bicicleta para moradores e turistas aproveitarem a decoração de Natal da cidade. Os percursos variam de 2,5 km a 17,5 km e são classificados em níveis iniciante, intermediário, desafiador e avançado.

Confira:

Nível Iniciante – 2,5 km
Explore as atrações do Natal de Curitiba 2025 iniciando no Largo da Ordem. Aprecie a decoração no calçadão de pedra do Centro Histórico e nas Ruínas de São Francisco, com destaque para o manto de luz e a árvore da vida com 7,5 mil flores vermelhas. Depois, pedale pela Rua São Francisco até o Passeio Público, para conferir todas as atrações do primeiro parque da cidade, com destaque para o espetáculo da Família Capivara, que vai até 23 de dezembro. Ali, dá para deixar a bike no ponto da empresa Tembici próximo à estação-tubo Passeio Público, para conferir o carrossel e o trenzinho sobre trilhos, ou seguir. Se optar pela segunda opção, contorne o parque, seguindo pela Rua Presidente Carlos Cavalcanti. Na Rua Conselheiro Laurindo, visite as experiências do Natal da Praça Santos Andrade, que reúne dois espetáculos (A Inesquecível Fábrica de Emoções e Abrace o Mundo), trenzinho elétrico e Casa do Papai Noel.

Nível Intermediário – 9,5 km
Inicie no Natal Condor do Passeio Público o percurso. Passe pela Rua Mariano Torres em direção à Rodoferroviária. Vire na Avenida Presidente Affonso Camargo, seguindo para o Natal do Jardim Botânico, que, além da decoração (árvore da vida com 7,5 mil flores vermelhas e estrela de Belém de 30 metros de comprimento), oferece o musical O Sonho do Papai Noel. Retorne ao Passeio Público para ver as atrações e aproveite também para dar uma passada no Natal da Praça Santos Andrade, no Centro.

Nível Desafiador – 14 km
Saindo do Passeio Público, siga a ciclovia sentido Largo Bittencourt (Circulo Militar) e pegue a ciclovia da Rua Mariano Torres. Siga até encontrar a Avenida Sete de Setembro e ali vire à direita. Esta avenida é a Via Calma, compartilhada por carros e ciclistas. A velocidade máxima é de 30 km/h. No meio do trajeto, dê uma parada para apreciar a árvore de luz do complexo esportivo da Praça Oswaldo Cruz, a fachada toda decorada do Shopping Curitiba e as estações-tubo iluminadas com patrocínio da Uninter. Pedale até chegar à Praça do Japão, que oferece uma área verde para o ciclista poder descansar. Seguindo adiante pela ciclovia da Avenida Sete de Setembro, você chegará à Fonte de Jerusalém, também conhecida como Fonte dos Anjos. Vire à direita na Avenida Mário Tourinho e siga pela ciclovia até o Parque Barigui, onde as atrações gratuitas do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível (Parque Mágico e Disney+ Open Air) oferecem uma experiência imersa no universo Disney.

Nível Avançado – 17,5 km
Parta do Natal Condor no Passeio Público pela Praça Gibran Khalil (Memorial Árabe), atravesse o Centro Cívico e veja a árvore de Natal na rotatória em frente ao Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura de Curitiba. Siga pela ciclovia até o Parque São Lourenço, passando pelo Bosque João Paulo II, onde há decoração e exposição dos presépios de Cracóvia (aberta até o fim de janeiro). Continue até o Parque das Pedreiras e conclua o desafiante trajeto até o Parque Tingui, apreciando o Memorial Ucraniano e a árvore de Natal de 15 metros. Retorne ao Passeio Público. Mas lembre-se: serão mais 17,5 km de pedaladas.

A Prefeitura recomenda o uso de equipamentos de proteção e respeito às leis de trânsito. As ciclovias da cidade estão iluminadas para facilitar os passeios noturnos, quando as decorações natalinas ficam mais evidentes.

Curitiba tem 300 km de vias exclusivas e compartilhadas para ciclistas. Além das próprias bicicletas, moradores e turistas podem utilizar bikes de aluguel disponíveis em estações pela cidade para realizar os roteiros sugeridos.

