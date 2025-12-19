Fim de semana terá mais calor em Curitiba do que na praia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste fim de semana, que marca o início do verão, Curitiba deve registrar temperaturas máximas próximas dos 30 °C. A previsão do tempo indica predomínio de sol, intercalado por períodos de maior nebulosidade, sem expectativa de chuva intensa. As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Um novo centro de baixa pressão sobre o Paraguai pode influenciar o tempo no Paraná, com possibilidade de garoa em alguns momentos do fim de semana. Apesar disso, as temperaturas não devem cair. Nas cidades litorâneas, os termômetros ficam levemente abaixo dos valores previstos para a capital.

Dezembro Verde: contra o abandono criminoso de animais

Em Paranaguá e Matinhos, a máxima prevista para domingo (21/12) é de 27 °C, com mínima de 21 °C. Já em Guaratuba e Pontal do Paraná, a previsão aponta temperaturas em torno de 28 °C.

Na capital, os dias serão um pouco mais quentes que no Litoral, mas as madrugadas seguem mais frias. No sábado (20/12), o dia deve começar com temperaturas próximas dos 15 °C, com elevação gradual ao longo da manhã e da tarde.

Em todo o estado, a combinação entre calor e umidade aumenta a sensação de abafamento. Essa condição pode favorecer pancadas rápidas e isoladas ao longo do dia, sem volumes expressivos de chuva.

Natal terá calorão nas praias

Para a próxima semana, a véspera de Natal (24/12) deve ser marcada por calor intenso no Litoral. Cidades como Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos podem registrar temperaturas próximas dos 35 °C. As mínimas ao longo da semana permanecem acima dos 20 °C.

Com capacidade para 38,2 bilhões de litros, Reservatório Miringuava será enchido

Em Curitiba, a véspera de Natal também deve ser quente, com previsão de até 31 °C. O calor deve persistir durante toda a semana, mantendo o padrão típico do verão recém-iniciado. As temperaturas, no entanto, devem cair próximas ao Ano Novo.