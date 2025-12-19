Natal de Curitiba tem estreia de peça com Papai Noel Surdo neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O último fim de semana de espetáculos do Natal de Curitiba 2025 traz novidades e retornos de atrações. No sábado e domingo (20 e 21/12), estreia a peça inédita “Meu Primeiro Papai Noel Surdo”, com uma mensagem de inclusão. Após uma pausa, voltam também as apresentações do musical “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, no palco externo do Teatro Guaíra.

“Meu Primeiro Papai Noel Surdo” terá sua primeira apresentação no sábado (20/12), às 14h, na Casa do Papai Noel na Praça Santos Andrade, com uma segunda sessão às 16h. No domingo (21/12), a peça será encenada no Bosque Alemão. Com 30 minutos de duração, o espetáculo interativo conta com um elenco de três atores surdos e é realizado integralmente em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Já o musical “A Inesquecível Fábrica de Emoções” retorna no domingo (21/12), às 21h, no palco externo do Teatro Guaíra. As apresentações seguem até terça-feira (23/12), no mesmo horário.

O fim de semana ainda conta com diversas outras atrações gratuitas, como o Cortejo de Natal na Rua XV, espetáculos no Parque Tanguá, Jardim Botânico e Praça Santos Andrade, além do Parque Mágico e Disney+ Open Air no Parque Barigui.

Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou adiadas. A programação do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.