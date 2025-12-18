Superprodução de Natal estreia nesta sexta no Parque Tanguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das atrações mais aguardadas do Natal de Curitiba 2025, estreia nesta sexta-feira (19/12) a superprodução História da Natividade no Parque Tanguá, no bairro Taboão.

O espaço já está atraindo visitantes devido ao carrossel veneziano e a decoração, que conta com três árvores de Natal de 18 metros. No entanto, a partir das 19h30 de sexta, o espaço deve receber mais pessoas para a primeira apresentação do espetáculo produzido pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A atração conta com elenco de 120 profissionais, entre atores, bailarinos, cantores e artistas circenses. A ação será contada ao estilo de grande musical, com direção geral de Edson Bueno.

Para que o público tenha mais conforto, o espelho d´água do local recebeu uma cobertura, virando uma grande plateia ao ar livre, com capacidade para mais de três mil espectadores. As encenações da História da Natividade ocorrem até 23 de dezembro, no mesmo horário. Já o carrossel funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h; e sábados e domingos, das 14h às 21h, até o dia 6 de janeiro.

Atrações de Natal em Curitiba neste fim de semana

Natal in Concert no Guaíra

No grande auditório do Teatro Guaíra, inicia nesta sexta o Natal in Concert, com a Orquestra Anima Musicale. O concerto, sob a regência do maestro Dirceu Saggin, conta com formação de 32 músicos instrumentistas e 13 cantores, apresentando repertório que mescla música clássica, pop e temas natalinos. O espetáculo volta a ocorrer no sábado (20/12), com duas sessões, 15h e 20h30. Os ingressos são a preços populares.

Ópera João e Maria

Ainda na sexta será encenada, às 20h, a ópera João e Maria, no auditório do Teatro Regina Casillo, no Solar do Rosário, no Centro. O espetáculo gratuito combina música ao vivo com elementos cênicos. Realizada pela orquestra feminina Ladies Ensemble, a montagem é dirigida por Fabiola Bach Akel e é apresentada em português com legendas, sendo acessível para todas as idades. O show volta a ocorrer no sábado (20/12), no mesmo horário.

Cortejo da XV

Às 18h volta a ocorrer o Cortejo de Natal na Rua XV, a partir da Rua Presidente Faria, com animadas fanfarras interagindo com o público durante todo o percurso do Centro. Neste último fim de semana da atração, a apresentação será com o Cortejinho (sexta) e Natal do Rosa (sábado), esta última às 12h.

Sexta-feira (19/12) no Natal de Curitiba 2025

9h – Abertura das sessões de filmes do Disney+ Open (Parque Barigui, s/n, Santo Inácio)

9h – Carrossel e trenzinho sobre trilhos do Natal Condor no Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

11h – Primeira sessão do show ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível (Centro de Eventos Positivo/ alameda Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio)

11h – Oficina de bolachas da Casa do Pão de Mel/Oratório de Bach do Bosque Alemão (Rua Niccolo Paganini, esquina com Franz Schubert, Vista Alegre)

13h – Trenzinho elétrico do Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

14h – Carrossel do Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)

16h – Segunda sessão do show ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível (Centro de Eventos Positivo/ alameda Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio)

16h – Roda-gigante do Natal de O Boticário na Rua XV (Rua XV de Novembro/Praça Osório)

17h – Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

18h – Desfile do Cortejo de Natal na Rua XV de Novembro (saída da Rua Presidente Faria, atrás da UFPR)

18h – Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025 (Praça Generoso Marques, s/n, Centro)

19h – Grande Concerto Musical de Natal no Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

19h – Drive-thru de Natal do Parque Náutico (Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n, Boqueirão)

19h – Último show na Rua 24 horas (Rua Visconde de Nácar, s/n, Centro)

19h15 – Espetáculo Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões do Natal Condor no Passeio Público (R. Presidente Carlos

19h30 – Estreia do espetáculo História da Natividade no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)

19h30 – Espetáculo O Sonho do Papai Noel no Jardim Botânico de Curitiba (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350, Jardim Botânico)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

20h – Estreia da ópera João e Maria no auditório do Teatro Regina Casillo do Solar do Rosário (R. Lourenço Pinto, 500, Centro)

20h – Auto de Natal: O Nascimento da Luz no Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

20h – Terceira sessão do show ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível (Centro de Eventos Positivo/ alameda Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio)

20h – Espetáculo Abrace o Mundo em frente ao prédio histórico da UFPR (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

20h30 – Estreia do Natal in Concert com a Orquestra Anima Musicale no Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971, Centro)

Visitação livre – Parque Mágico do Disney Celebra – Um Natal Inesquecível (Parque Barigui, s/n, Santo Inácio)