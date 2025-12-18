Natal de Curitiba 2025

Natal em Curitiba impulsiona turismo e leva hotéis a 90% de ocupação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 18/12/25 13h02
Natal em Curitiba impulsiona turismo e leva hotéis a 90% de ocupação. Na foto, Natal Bradesco no Palácio Avenida. Curitiba, 12/12/2025. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

As celebrações natalinas em Curitiba, com cerca de 150 atrações gratuitas, estão impulsionando significativamente o turismo e a economia local. A rede hoteleira registra índices elevados de ocupação, com média próxima de 90%, chegando a 100% durante os principais espetáculos. A capital paranaense conta com mais de 100 estabelecimentos e 17 mil leitos para hospedagem.

O Mabu Curitiba Business, localizado no Centro, alcançou 100% de ocupação durante as apresentações do Natal do Bradesco no Palácio Avenida. Ana Paula Maynard, gerente nacional de vendas do Mabu Hotel, atribui o resultado às atrações natalinas, destacando um aumento nas reservas antecipadas.

Outros hotéis também relatam altas taxas de ocupação. O Go Inn registra um acumulado de 80%, com alguns dias chegando a 100%. Para atender à demanda crescente, os estabelecimentos investiram em planejamento operacional e contratação de pessoal.

Ricardo Nielsen, da Slaviero Hotéis, aponta um aumento de mais de 15% na procura por vagas em comparação ao ano anterior, com crescimento de 20% no número de hóspedes internacionais, principalmente da Argentina, Uruguai e Paraguai.

O impacto positivo se estende aos bares e restaurantes, com expectativa de crescimento superior a 10% no movimento. O comércio também demonstra otimismo, com 62% dos lojistas confiantes no desempenho de seus negócios, segundo pesquisa da Associação Comercial do Paraná.

Economistas destacam que a programação natalina de Curitiba tem papel estratégico no fortalecimento do turismo e do comércio local. A inflação do turismo na cidade (5,03%) está abaixo da média nacional (6,88%), aumentando sua competitividade como destino turístico.

Para 2025, projeta-se um público de 2,4 milhões de pessoas, incluindo 322 mil turistas, com impacto econômico estimado em R$ 439,8 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.