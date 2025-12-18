BR-116 deve receber 820 mil veículos entre Natal e Ano Novo; veja dias de mais movimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante as festas de fim de ano, entre Natal e Ano Novo, cerca de 820 mil veículos devem passar pela BR-116, no trecho entre Curitiba e Capão Alto, na divisa com o Rio Grande do Sul. Concessionária responsável pela rodovia, a Autopista Planalto Sul inicia nesta sexta-feira (19/12) a Operação Verão, que segue até o dia 5 de janeiro, período marcado pelo aumento significativo no fluxo de veículos.

De acordo com a concessionária, muitos viajantes que usam a BR-116 farão deslocamentos para o interior do Paraná e Santa Catarina. No segmento paranaense, entre Curitiba e Rio Negro, a previsão é de 493 mil veículos, enquanto no trecho catarinense são esperados 327 mil veículos.

Em alguns dias da operação, o volume de tráfego poderá ser até 50% maior em comparação aos dias de movimento normal.

Dias e horários de maior movimento na BR-116

Segundo a concessionária, os dias com maior concentração de veículos devem ser 19, 20 e 26 de dezembro, além do retorno do feriado, nos dias 02 e 04 de janeiro de 2026.

Horários de pico – saída:

• Sexta-feira (19/12): das 9h às 18h

• Sábado (20/12): das 8h às 17h

• Sexta-feira (26/12): das 9h às 18h

Horários de pico – retorno:

• Sexta-feira (02/01): das 9h às 17h

• Sábado (03/01): Das 09h às 18h

A concessionária recomenda que os motoristas planejem a viagem com antecedência e, sempre que possível, evitem os horários de maior movimento.

Usuários contam com atendimento 24 horas, por meio do 0800 642 0116, além de informações atualizadas sobre as condições de tráfego no perfil oficial da concessionária no Twitter, @Arteris_APS, durante todo o período da Operação Verão.