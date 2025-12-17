Fique esperto!

Pedágio na região de Curitiba terá reajuste a partir de sexta-feira

A partir de sexta-feira (19/12), as praças de pedágio administradas pela Autopista Planalto Sul passam a cobrar tarifa básica de R$ 8,70. O novo valor vale para as cinco praças localizadas na BR-116, nos municípios de Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba, e Rio Negro, no Paraná, e Monte Castelo, Santa Cecília e Correia Pinto, em Santa Catarina.

O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado nesta segunda-feira (15/12) no Diário Oficial da União. Conforme previsto no contrato de concessão, em vigor desde 14 de fevereiro de 2008, a tarifa passa por atualização anual.

Segundo a concessionária, a adequação considera as revisões contratuais necessárias para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A correção leva em conta a inflação acumulada, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou variação positiva de 4,46% no período. Veja o reajuste abaixo:

Tipo de VeículoNúmero de EixosRodagemMultiplicador da TarifaValores a serem Praticados (R$)
1 – Automóvel, caminhonete e furgão2Simples1,08,70
2 – Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão2Dupla2,017,40
3 – Automóvel e caminhonete com semirreboque3Simples1,513,05
4 – Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus3Dupla
3,026,10
5 – Automóvel e caminhonete com reboque4
Simples
2,017,40
6 – Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque4Dupla4,034,80
7 – Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque5Dupla5,043,50
8 – Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque6Dupla6,052,20
9 – Motocicletas, motonetas, bicicletas moto2Simples0,54,35

Desde o início da concessão, a Autopista Planalto Sul afirma ter realizado investimentos contínuos na BR-116 no Paraná e em Santa Catarina. As ações incluem obras de modernização, manutenção, conservação e recuperação do pavimento, além da oferta de serviços de atendimento aos usuários ao longo de 24 horas.

As tarifas arrecadadas também financiam serviços de apoio, como atendimento pré-hospitalar e mecânico, além da estrutura de monitoramento da rodovia, com equipes e viaturas distribuídas ao longo do trecho concedido. Confira, abaixo, onde estão as praças que terão reajuste:

  • Km 134, em Fazenda Rio Grande/PR;
  • Km 204, em Rio Negro/PR;
  • Km 82, em Monte Castelo/SC;
  • Km 152, em Santa Cecília/SC;
  • Km 233, em Correia Pinto/SC.

Pagamento

Além do pagamento em dinheiro, os motoristas podem quitar a tarifa com cartão de débito, inclusive por aproximação, em todas as praças de pedágio. Também estão disponíveis as pistas automáticas para usuários de tags eletrônicas, como Sem Parar, ConectCar, Veloe e Move Mais, o que permite a passagem sem necessidade de parada e contribui para a fluidez do tráfego.

As condições de tráfego no trecho administrado pela Arteris Planalto Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil @Arteris_APS, no X. Informações e solicitações de atendimento também estão disponíveis pelo telefone 0800 642 0116, que funciona 24 horas por dia.

