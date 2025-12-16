Vai viajar? Veja os dias e horários de maior movimento nas estradas para o litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A movimentação nas estradas que ligam o Paraná ao litoral do estado e de Santa Catarina promete ser intensa neste fim de ano. A partir desta sexta-feira (19/12), a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável por esses trechos, dá início à Operação Verão, que seguirá até 5 de janeiro de 2026, período em que o fluxo de veículos aumenta significativamente em razão das festas de fim de ano.

Durante os 18 dias de operação especial, a concessionária projeta a circulação de 5,4 milhões de veículos em todo o trecho sob sua administração. Desse montante, aproximadamente 4,3 milhões devem passar pelo segmento catarinense da BR-101, no trecho entre Garuva e Palhoça, incluindo o Contorno de Florianópolis. Já pelo trecho paranaense, que abrange a BR-116 (Contorno Leste) e a BR-376, a expectativa é de 1,1 milhão de veículos.

O movimento deve ser tão intenso que, em determinados dias da operação, o volume de tráfego poderá ser até 75% superior quando comparado aos períodos de fluxo normal nas rodovias.

Quais dias devem ter mais movimento nas estradas para o litoral?

Para quem planeja viajar, é importante ficar atento aos dias e horários de maior concentração nas estradas. Segundo a concessionária, os dias com previsão de pico no fluxo são 20, 26, 27 e 28 de dezembro, além do período de retorno, nos dias 2 e 3 de janeiro.

No sentido litoral, os horários mais congestionados devem ser no sábado (20/12), das 6h às 13h; na sexta-feira (26/12), das 6h às 18h; no sábado (27/12), das 8h às 17h; e no domingo (28/12), das 6h às 16h.

Já para quem estiver voltando do litoral, os períodos críticos serão sexta-feira (02/01), das 6h às 16h, e sábado (03/01), das 9h às 18h.

A recomendação da Autopista Litoral Sul é que os motoristas programem as viagens para evitar, sempre que possível, os horários de maior movimento nas rodovias.

Dicas de segurança antes de viajar

Para atender ao aumento da demanda neste período, a concessionária informou que vai disponibilizar recursos operacionais extras, estrategicamente posicionados ao longo das rodovias, conforme o volume de tráfego e a necessidade de atendimento. O objetivo é garantir mais agilidade nas ocorrências e maior fluidez ao tráfego.

A segurança também deve ser prioridade para quem vai pegar a estrada. Antes de viajar, é fundamental revisar o veículo, com atenção especial para freios, pneus, luzes e nível de óleo. Durante o trajeto, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar o cinto de segurança em todos os assentos e evitar o uso do celular ao volante são dicas essenciais. Fazer pausas para descanso também é recomendado, especialmente em viagens longas.

Os usuários podem acompanhar as condições de tráfego em tempo real pelo perfil oficial da concessionária no X (antigo Twitter) @Arteris_ALS ou pelo telefone 0800 725 1771, disponível 24 horas por dia.