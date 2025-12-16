Cadê o Marcelo? Ganhador de R$ 50 mil do Nota Paraná ainda não resgatou prêmio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já pensou ganhar R$ 50 mil e não saber? É o que está acontecendo com um morador de Cambé, na região norte do estado, que foi contemplado no último sorteio do Nota Paraná, mas até agora não buscou o valor.

O sorteio aconteceu no dia 8 de dezembro. Uma moradora de Laranjeiras do Sul, de 36 anos, foi a grande vencedora do prêmio principal de R$ 1 milhão. O segundo prêmio, de R$ 100 mil, saiu para uma consumidora do bairro Campo Comprido, em Curitiba. Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, segue aguardando que o ganhador apareça.

Para tentar localizar o sortudo, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Paraná apelou para o bom humor nas redes sociais com uma publicação perguntando sobre o paradeiro do Marcelo, vencedor dos R$ 50 mil.

“Cadê você? Tem R$ 50 mil te esperando no app do Nota Paraná! Conhece algum Marcelo? Marca ele aqui”, diz o post. Confira:

Em quanto tempo expira o saldo do Nota Paraná?

Para o Marcelo, a notícia é boa: ele ainda tem tempo para descobrir a sorte grande. O saldo do Nota Paraná tem validade de 12 meses, contados a partir da data em que os créditos são disponibilizados.

Quem não transferir o valor para a conta bancária dentro desse prazo perde o direito ao crédito. O montante é cancelado automaticamente e retorna aos cofres do Estado. Por isso, é importante consultar o extrato regularmente pelo aplicativo ou site do programa para não perder o dinheiro.