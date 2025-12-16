Mais de R$ 149 milhões do Nota Paraná não foram resgatados em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de R$ 149,7 milhões em créditos e prêmios do programa Nota Paraná deixaram de ser resgatados pelos participantes em 2025. O valor corresponde a 38,9% do total de R$ 385 milhões distribuídos pelo programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) ao longo de 2024. Este é o maior montante não resgatado desde 2020, quando R$ 181,7 milhões retornaram ao caixa do Estado.

De acordo com o regulamento do Nota Paraná, os créditos têm validade de 12 meses a partir da data em que foram gerados. Na prática, a cada R$ 10 creditados, R$ 3,89 expiraram sem serem utilizados pelos consumidores.

Marta Gambini, coordenadora do programa, aponta a desatenção dos participantes como principal razão para o aumento nos créditos cancelados. “O número de pessoas que colocam o CPF na nota fiscal tem aumentado ano após ano, mas muitos esquecem de efetuar o cadastro ou consultar seu saldo”, explica.

Para facilitar o resgate, em 2025 o Nota Paraná reduziu o limite mínimo de saque de R$ 25 para R$ 5. Gambini ressalta que os valores não resgatados retornam ao Tesouro do Estado e são aplicados em serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Como consultar e resgatar os créditos

Os consumidores podem verificar a validade dos créditos pelo aplicativo Nota Paraná, na opção “Conta Nota Paraná”, aba “Meu Extrato”. No site do programa, a informação está disponível na seção “Minha Conta Corrente”, área “Meu Extrato”.

Caso tenha perdido a senha de acesso, o usuário pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 3221-3944 ou buscar ajuda nas unidades do Poupatempo espalhadas pelo estado. A coordenadora do programa reforça a importância de manter o cadastro completo e atualizado para facilitar o contato em caso de prêmios.