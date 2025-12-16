Portos do Paraná

Porto de Paranaguá instala tubos telescópicos para reduzir emissão de partículas

Por AEN Tai
- Atualizado: 16/12/25 13h07
O Porto de Paranaguá iniciou a instalação de novos equipamentos no Corredor de Exportação Leste para reduzir a emissão de partículas durante a movimentação de cargas. O investimento de R$ 12,2 milhões em quatro tubos telescópicos visa atender recomendações do Ibama e melhorar as condições ambientais e de trabalho no local.

A instalação do primeiro tubo começou na segunda-feira (15). Cada equipamento será acoplado aos shiploaders – máquinas usadas para carregar navios com grãos e farelos. Os tubos têm capacidade de operação de até 2 mil toneladas por hora e devem eliminar a dispersão de partículas aéreas durante o carregamento.

Segundo Victor Kengo, diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, a principal vantagem dos novos equipamentos é o aumento da segurança ambiental e a melhoria nas condições de trabalho dos estivadores e arrumadores. Além disso, o sistema promete reduzir o consumo de energia e aumentar a produtividade das operações.

A instalação completa dos quatro tubos telescópicos está prevista para ser concluída até fevereiro de 2026. O período foi escolhido de acordo com a fase de manutenção já programada pela Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (Atexp).

O Corredor de Exportação Leste, que reúne os berços 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá, é responsável por grande parte das cargas de granéis sólidos movimentadas para o exterior. Recentemente, a área registrou um recorde de produtividade durante o carregamento de 77 mil toneladas de milho em uma única embarcação.

