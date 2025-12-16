Carreta da Inovação oferece atividades gratuitas em 7 cidades do Litoral do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta da Inovação, projeto itinerante da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) do Paraná, percorrerá sete municípios do litoral paranaense de 7 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026. O projeto oferecerá atividades gratuitas de tecnologia, ciência, empreendedorismo e lazer para moradores e turistas durante a temporada de verão.

Dois caminhões adaptados como salas de aula móveis visitarão Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba. Os veículos contam com computadores, internet via satélite, óculos de realidade virtual, impressora 3D, equipamento de corte a laser e videogame.

As atividades incluem aulas, cursos, palestras e workshops. O Senac-PR oferecerá oficinas, e a Seia apresentará seus programas e projetos. O atendimento acontecerá de terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h em todas as cidades.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste.

Confira o cronograma da Carreta da Inovação no litoral paranaense:

– 07 a 11 de janeiro: Matinhos

– 14 a 19 de janeiro: Guaratuba e Pontal do Paraná

– 21 a 26 de janeiro: Antonina e Paranaguá

– 28 de janeiro a 1º de fevereiro: Morretes e Guaraqueçaba

Em Matinhos, primeiro município a receber o projeto em 2026, a carreta ficará estacionada na Avenida Curitiba, nº 30, próximo à Praça de Eventos da cidade.