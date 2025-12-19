Natal de Curitiba 2025

Brinquedos de Natal em Curitiba seguem até janeiro; veja programação

Carrosel do Passeio Público é um dos brinquedos que continuam em funcionamento. Foto: Hully Paiva/SECOM

As atrações gratuitas do Natal de Curitiba 2025 continuarão disponíveis para moradores e turistas mesmo após o encerramento da programação oficial de espetáculos, que acontece na próxima terça-feira (23/12). A maioria dos brinquedos, como carrosséis e trenzinhos, permanecerá em funcionamento até 6 de janeiro, Dia de Reis.

A roda-gigante do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro, com 22 metros de altura, ficará aberta até 26 de dezembro. Com 16 cabines para até 4 pessoas cada, a atração funciona das 16h às 22h, exceto no dia 24/12, quando o horário será das 10h às 14h.

O carrossel do Parque Tanguá, no bairro Taboão, estará disponível até 13 de janeiro, das 14h às 20h diariamente. Nos dias 24 e 31/12, o funcionamento será das 10h às 16h, com fechamento nos dias 25/12 e 1º/1.

No Passeio Público, o carrossel veneziano e o trenzinho sobre trilhos do Natal Condor seguem até 6 de janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 20h30, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h30.

O trenzinho elétrico, que estava na Praça Santos Andrade, será transferido para o Passeio Público a partir de 26 de dezembro, onde ficará até 4 de janeiro, seguindo o horário das outras atrações do local.

A Prefeitura de Curitiba ressalta que, em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou adiadas por motivos de segurança.

