Litoral do Paraná vai ganhar marina de R$ 100 milhões; veja vídeo do projeto

Pontal do Paraná, no litoral, vai ganhar uma nova marina pública, orçada em R$ 100 milhões. O anúncio do projeto foi feito nesta sexta-feira (19/12) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O convênio com a prefeitura deve ser concretizado em 2026, dando sequência ao processo de licitação.
A iniciativa tem o objetivo de desenvolver o setor náutico paranaense, aprimorando o conforto para moradores e visitantes. Nas mãos da ParanáProjetos, vinculada à Secretaria do Planejamento, o projeto vai criar espaço para embarcações e estimular a expansão do turismo náutico, na geração de empregos e no aquecimento da economia local.
Localizada estrategicamente em Pontal do Sul, próxima ao Canal DNOS, a marina facilitará também o acesso à Ilha do Mel. A estrutura contará com guarita e acessos separados para visitantes e usuários.
Projeto de marina em Pontal do Paraná prevê ‘vila beira-mar’
Para os amantes de embarcações serão 478 vagas disponíveis, além de um heliponto. A infraestrutura da sede contará com administração, enfermaria, vestiários, restaurante, lounge, sala de jogos e área específica para limpeza de peixes.
A marina seca terá duas estruturas cobertas para abrigar os barcos e um espaço adicional descoberto. Já para quem prefere manter a embarcação na água, a marina molhada oferecerá três trapiches para atracação.
Como uma pequena vila à beira-mar, o complexo contará ainda com 16 espaços comerciais, criando um centro de conveniências completo. com lojas de artigos náuticos, mercearias, cafés, estabelecimentos de moda, farmácias e outros serviços.
Assista ao vídeo do projeto da nova marina