Litoral do Paraná vai ganhar marina de R$ 100 milhões; veja vídeo do projeto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pontal do Paraná, no litoral, vai ganhar uma nova marina pública, orçada em R$ 100 milhões. O anúncio do projeto foi feito nesta sexta-feira (19/12) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O convênio com a prefeitura deve ser concretizado em 2026, dando sequência ao processo de licitação.

A iniciativa tem o objetivo de desenvolver o setor náutico paranaense, aprimorando o conforto para moradores e visitantes. Nas mãos da ParanáProjetos, vinculada à Secretaria do Planejamento, o projeto vai criar espaço para embarcações e estimular a expansão do turismo náutico, na geração de empregos e no aquecimento da economia local.

Localizada estrategicamente em Pontal do Sul, próxima ao Canal DNOS, a marina facilitará também o acesso à Ilha do Mel. A estrutura contará com guarita e acessos separados para visitantes e usuários.

Projeto de marina em Pontal do Paraná prevê ‘vila beira-mar’

Para os amantes de embarcações serão 478 vagas disponíveis, além de um heliponto. A infraestrutura da sede contará com administração, enfermaria, vestiários, restaurante, lounge, sala de jogos e área específica para limpeza de peixes.

A marina seca terá duas estruturas cobertas para abrigar os barcos e um espaço adicional descoberto. Já para quem prefere manter a embarcação na água, a marina molhada oferecerá três trapiches para atracação.

+ Leia mais Grupo monitorava fiscais para caçar ilegalmente dentro do Parque do Iguaçu

Como uma pequena vila à beira-mar, o complexo contará ainda com 16 espaços comerciais, criando um centro de conveniências completo. com lojas de artigos náuticos, mercearias, cafés, estabelecimentos de moda, farmácias e outros serviços.

Assista ao vídeo do projeto da nova marina