Temporada 2026

Veja a lista de artistas paranaenses que farão shows no Verão Paraná

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 18/12/25 18h47
Roberto Dziura Jr/AEN

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, publicou nesta quinta-feira (18/12) o resultado final do edital do PalcoParaná, que selecionou artistas paranaenses para se apresentarem nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. As apresentações acontecem entre 2 e 31 de janeiro de 2026.

Nesta temporada, serão 52 shows gratuitos de artistas paranaenses, reunindo diferentes gêneros musicais e propostas artísticas. As estruturas serão instaladas em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste.

Em Caiobá, Shangri-lá e Guaratuba os shows acontecem sempre às 18h. Já em Porto Rico e Porto São José, às 20h. A programação está distribuída ao longo do mês de janeiro, conforme o cronograma abaixo:

Palco Sunset Shangri-lá (início dos shows: 18h)

6/1 – Agrichio

7/1 – Banda Namastê

8/1 – Banda Pimenta Rosa

13/1 – Alana Marques

14/1 – Raissa Fayet

15/1 – MUV Brasil

20/1 – Banda Sr. Oilson

21/1 – Banda Jeito a Mais

22/1 – Orquestra Viola e Cantoria

27/1 – Lincoln & Augustto

28/1 – Matula Roots

29/1 – Douglas Rodrigo & Banda

Palco Sunset Caiobá (início dos shows: 18h)

6/1 – Diego Leonardo

7/1 – Banda Maks Freire & Alex

8/1 – Ciro Morais e Banda

13/1 – Marco Franco

14/1 – Grupo Inimigos do Ritmo

16/1 – Bruninho Scandalous

20/1 – Madayati

21/1 – Janine Mathias

22/1 – Bachega

27/1 – Yohana e Thiago

28/1 – Gabriela Freitas

30/1 – Fabiano Santos e Banda

Palco Sunset Guaratuba (início dos shows: 18h)

7/1 – Atomic Appliance

8/1 – Relespública

9/1 – Djambi

10/1 – Letícia Sabatella e Juliano Hollanda

14/1 – Banda Big Time Orchestra

15/1 – Luane Mattia

16/1 – Nova Tentação

17/1 – André Galharte

21/1 – Caio Weber

22/1 – Pagode BBB

23/1 – Banda RT

24/1 – Wagner Barreto

27/1 – Banda Black Bear Rach

28/1 – Bigode Groove

29/1 – Brejeiras

30/1 – Everton e Alex

31/1 – Banda Black Bear Rach

Palco Sunset Porto Rico (início dos shows: 20h)

2/1 – Léo & Gabriel

2/1 – Orquestra Viola Caipira Bicho do PR

9/1 – Jota Jr. e Rodrigo

16/1 – Kauanzinho

23/1 – Grupo Deixa Clarear

30/1 – Marcus e Dalto

Palco Sunset Porto São José (início dos shows: 20h)

3/1 – Grupo União do Samba

3/1 – Gustavo Toledo e Gabriel

10/1 – Banda Garrafão

17/1 – Bia Soczek

24/1 – Banda Brasil Sul

31/1 – Etcheverry Santi e Banda

