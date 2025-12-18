Telemedicina do SUS Curitiba atende usuários em viagem ao Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Central Saúde Já Curitiba oferece serviços de telemedicina para usuários do SUS Curitibano que viajam ao Litoral do Paraná e apresentam queixas agudas leves de saúde. O atendimento está disponível pelo telefone (41) 3350-9000, mesmo durante o recesso de fim de ano da Prefeitura, de 20 de dezembro a 4 de janeiro.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, incluindo feriados, e aos sábados e domingos, das 8h às 20h. Para acessar a telemedicina, é necessário ter 5 anos ou mais, ser morador de Curitiba, possuir cadastro definitivo no SUS Curitibano e ter o aplicativo Saúde Já instalado no celular, com login e senha pelo e-Cidadão ou gov.br.

Ao ligar para a Central, o usuário pode escolher o tipo de atendimento necessário. Se preciso, a pessoa é transferida para atendimento com enfermagem ou médico, realizado por videoconsulta através do aplicativo Saúde Já Curitiba. Caso a situação não possa ser resolvida virtualmente, o paciente será orientado a buscar atendimento presencial.

A Central Saúde Já, criada em abril de 2020 durante a pandemia de covid-19, evoluiu para se tornar um ponto adicional de atenção à saúde do SUS Curitibano. Desde seu início, já realizou 1,8 milhão de atendimentos e 412 mil consultas médicas. Curitiba foi pioneira no país ao oferecer teleatendimento virtual para casos leves pelo SUS, implementado em abril de 2023.

Além do atendimento para queixas leves, a Central oferece diversos serviços, como consultas de enfermagem para apoio na amamentação, atendimento para profilaxia pré-exposição (PrEP) do HIV, apoio para parar de fumar, agendamentos diversos e orientações sobre serviços do SUS Curitiba.