Preço do metro quadrado em Curitiba sobe quase 15% em um ano

O mercado imobiliário de Curitiba encerra 2025 com forte valorização nos preços dos imóveis residenciais anunciados, mesmo em um cenário ainda marcado por juros elevados. A valorização no tíquete médio e no preço por metro quadrado ocorreu sobretudo em bairros consolidados e de médio e alto padrão da cidade.
As informações são de um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em 17 mil anúncios residenciais publicados nas principais plataformas digitais que operam em Curitiba.
Na média da cidade, o tíquete médio dos imóveis anunciados no quarto trimestre de 2025 alcançou R$ 1,11 milhão, alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2024. Já o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 9.148, avanço de 15,1% na comparação anual. A inflação no período foi de 4,9%, segundo o IPCA.
“As taxas de juros altas seguem impondo desafios ao financiamento, mas o mercado de Curitiba mostra resiliência, especialmente em bairros com boa infraestrutura urbana e oferta qualificada”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Há uma demanda estrutural por imóveis bem localizados, o que sustenta a valorização mesmo em um cenário macroeconômico mais restritivo.”
Bairros de Curitiba com mais anúncios de imóveis em 2025
Detalhando o desempenho pelos bairros com maior volume de anúncios, Cabral se destaca com a mais significativa valorização proporcional no tíquete médio, com alta de 39% em relação a 2024, para R$ 2.036.438. “O Cabral reúne uma combinação de localização central, oferta restrita e perfil de renda mais elevado, o que pressiona os preços mesmo em momentos de maior cautela do mercado”, comenta Takahashi.
Também chamam atenção Água Verde, com crescimento de 33% no tíquete médio, para R$ 1,3 milhão, e Bigorrilho, que registrou alta de 23%, para R$ 2 milhões. Por outro lado, bairros como Cidade Industrial e Batel apresentaram crescimento mais contido no tíquete médio (4%). “Curitiba combina mercados muito distintos dentro da mesma cidade. Há bairros altamente pressionados pela demanda de médio e alto padrão e outros onde a dinâmica é mais sensível à renda e ao crédito. Esse contraste ajuda a explicar por que a valorização não é homogênea”, afirma Takahashi.
Preço do metro quadrado em Curitiba
No recorte do preço do metro quadrado, as maiores valorizações em 2025 reforçam a pressão de demanda em bairros centrais e consolidados da capital paranaense. O Centro lidera a alta, com avanço de 48% no preço do metro quadrado, que atingiu R$ 10.250 em dezembro. Em seguida aparecem Campo Comprido e Batel, ambos com valorização de 40%, com preços de R$ 12.450/m² e R$ 16.240/m², respectivamente. Também registraram altas expressivas Cabral, com avanço de 33% (R$ 13.180/m²), e Bigorrilho, que teve aumento de 31%, alcançando R$ 15.061/m².
Metodologia
O balanço utiliza anúncios residenciais publicados nas principais plataformas imobiliárias digitais, processados pela Loft para remoção de duplicidades e inconsistências. Os dados consideram valores de tíquete médio e preço por metro quadrado no quarto trimestre de 2025, comparados ao mesmo período de 2024. O dado apurado de dezembro de 2025 é parcial e, por isso, foi projetado.
Balanço de preço de imóveis 2024 x 2025 – geral em Curitiba
- Tíquete médio dos imóveis no 4º Tri 2025 é de R$ 1.118.000, alta de 14,36% na comparação com o 4º Tri 2024
- O preço médio do metro quadrado no 4º Tri 2025 é de R$ 9.148, alta de 15,11% na comparação com o 4º Tri 2024
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais
Balanço de preço – tíquete médio – bairros com mais anúncios
|Bairro
|Tíquete médio – Dezembro 2025
|Δ% Tíquete Médio (jan-dez 2025)
|Imóveis anunciados
|Água Verde
|R$ 1.508.047
|33%
|1361
|Centro
|R$ 610.136
|8%
|1172
|Bigorrilho
|R$ 2.079.309
|23%
|866
|Portão
|R$ 780.679
|15%
|814
|Cidade Industrial
|R$ 684.978
|4%
|644
|Novo Mundo
|R$ 622.846
|19%
|520
|Campo Comprido
|R$ 2.291.203
|20%
|493
|Batel
|R$ 2.884.283
|4%
|484
|Boa Vista
|R$ 860.772
|12%
|445
|Cabral
|R$ 2.036.438
|39%
|424
Balanço de preço – preço m2 – bairros com mais anúncios
|Bairro
|Preço do metro quadrado
Dezembro 2025
|Δ% Preço m2 (jan-dez 2025)
|Imóveis anunciados
|Água Verde
|R$ 11.768
|29%
|1361
|Centro
|R$ 10.250
|48%
|1172
|Bigorrilho
|R$ 15.061
|31%
|866
|Portão
|R$ 8.331
|20%
|814
|Cidade Industrial
|R$ 7.251
|23%
|644
|Novo Mundo
|R$ 7.732
|19%
|520
|Campo Comprido
|R$ 12.450
|40%
|493
|Batel
|R$ 16.240
|40%
|484
|Boa Vista
|R$ 6,845
|17%
|445
|Cabral
|R$ 13.180
|33%
|424