Preço do metro quadrado em Curitiba sobe quase 15% em um ano

O mercado imobiliário de Curitiba encerra 2025 com forte valorização nos preços dos imóveis residenciais anunciados, mesmo em um cenário ainda marcado por juros elevados. A valorização no tíquete médio e no preço por metro quadrado ocorreu sobretudo em bairros consolidados e de médio e alto padrão da cidade.

As informações são de um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em 17 mil anúncios residenciais publicados nas principais plataformas digitais que operam em Curitiba.

Na média da cidade, o tíquete médio dos imóveis anunciados no quarto trimestre de 2025 alcançou R$ 1,11 milhão, alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2024. Já o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 9.148, avanço de 15,1% na comparação anual. A inflação no período foi de 4,9%, segundo o IPCA.

“As taxas de juros altas seguem impondo desafios ao financiamento, mas o mercado de Curitiba mostra resiliência, especialmente em bairros com boa infraestrutura urbana e oferta qualificada”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Há uma demanda estrutural por imóveis bem localizados, o que sustenta a valorização mesmo em um cenário macroeconômico mais restritivo.”

Bairros de Curitiba com mais anúncios de imóveis em 2025

Detalhando o desempenho pelos bairros com maior volume de anúncios, Cabral se destaca com a mais significativa valorização proporcional no tíquete médio, com alta de 39% em relação a 2024, para R$ 2.036.438. “O Cabral reúne uma combinação de localização central, oferta restrita e perfil de renda mais elevado, o que pressiona os preços mesmo em momentos de maior cautela do mercado”, comenta Takahashi.

Também chamam atenção Água Verde, com crescimento de 33% no tíquete médio, para R$ 1,3 milhão, e Bigorrilho, que registrou alta de 23%, para R$ 2 milhões. Por outro lado, bairros como Cidade Industrial e Batel apresentaram crescimento mais contido no tíquete médio (4%). “Curitiba combina mercados muito distintos dentro da mesma cidade. Há bairros altamente pressionados pela demanda de médio e alto padrão e outros onde a dinâmica é mais sensível à renda e ao crédito. Esse contraste ajuda a explicar por que a valorização não é homogênea”, afirma Takahashi.

Preço do metro quadrado em Curitiba

No recorte do preço do metro quadrado, as maiores valorizações em 2025 reforçam a pressão de demanda em bairros centrais e consolidados da capital paranaense. O Centro lidera a alta, com avanço de 48% no preço do metro quadrado, que atingiu R$ 10.250 em dezembro. Em seguida aparecem Campo Comprido e Batel, ambos com valorização de 40%, com preços de R$ 12.450/m² e R$ 16.240/m², respectivamente. Também registraram altas expressivas Cabral, com avanço de 33% (R$ 13.180/m²), e Bigorrilho, que teve aumento de 31%, alcançando R$ 15.061/m².

Metodologia

O balanço utiliza anúncios residenciais publicados nas principais plataformas imobiliárias digitais, processados pela Loft para remoção de duplicidades e inconsistências. Os dados consideram valores de tíquete médio e preço por metro quadrado no quarto trimestre de 2025, comparados ao mesmo período de 2024. O dado apurado de dezembro de 2025 é parcial e, por isso, foi projetado.

Balanço de preço de imóveis 2024 x 2025 – geral em Curitiba

Tíquete médio dos imóveis no 4º Tri 2025 é de R$ 1.118.000, alta de 14,36% na comparação com o 4º Tri 2024

O preço médio do metro quadrado no 4º Tri 2025 é de R$ 9.148, alta de 15,11% na comparação com o 4º Tri 2024

Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais

Balanço de preço – tíquete médio – bairros com mais anúncios

Bairro Tíquete médio – Dezembro 2025 Δ% Tíquete Médio (jan-dez 2025) Imóveis anunciados Água Verde R$ 1.508.047 33% 1361 Centro R$ 610.136 8% 1172 Bigorrilho R$ 2.079.309 23% 866 Portão R$ 780.679 15% 814 Cidade Industrial R$ 684.978 4% 644 Novo Mundo R$ 622.846 19% 520 Campo Comprido R$ 2.291.203 20% 493 Batel R$ 2.884.283 4% 484 Boa Vista R$ 860.772 12% 445 Cabral R$ 2.036.438 39% 424 Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais

Balanço de preço – preço m2 – bairros com mais anúncios

Bairro Preço do metro quadrado

Dezembro 2025 Δ% Preço m2 (jan-dez 2025) Imóveis anunciados Água Verde R$ 11.768 29% 1361 Centro R$ 10.250 48% 1172 Bigorrilho R$ 15.061 31% 866 Portão R$ 8.331 20% 814 Cidade Industrial R$ 7.251 23% 644 Novo Mundo R$ 7.732 19% 520 Campo Comprido R$ 12.450 40% 493 Batel R$ 16.240 40% 484 Boa Vista R$ 6,845 17% 445 Cabral R$ 13.180 33% 424 Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais