Curitiba disponibiliza Plano de Arborização Urbana e abre consulta pública

A Prefeitura de Curitiba disponibilizou a versão digital do Plano Municipal de Arborização Urbana e abriu uma consulta pública online para receber sugestões da população. Os moradores podem acessar o documento no site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e participar da pesquisa através da plataforma Conecta até o final de fevereiro de 2026.

O plano revela que Curitiba possui cerca de 318,7 mil árvores adultas em sua arborização urbana, sendo 46,38% de espécies nativas e 53,62% exóticas. Foram identificadas 217 espécies diferentes de árvores na cidade.

Segundo Jean Brasil, superintendente de Obras e Serviços e diretor interino de Arborização e Produção Vegetal, além da pesquisa online, serão realizadas audiências públicas até o fim de fevereiro de 2026 para apresentar o plano e fazer os últimos ajustes antes da versão definitiva.

O Plano Municipal de Arborização Urbana estabelece diretrizes para gestão, implantação, plantio, manutenção e monitoramento das árvores na cidade. A escolha das espécies para plantio em vias públicas considera fatores como largura da calçada, fiação elétrica, acesso de veículos e infraestrutura urbana.

Entre os benefícios das árvores nas cidades, o plano destaca a purificação do ar, controle da temperatura urbana, redução de ruídos e manutenção da umidade relativa do ar, além de proporcionar bem-estar psicológico e físico aos moradores e servir de abrigo para a fauna silvestre urbana.