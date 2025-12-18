Ilha do Mel recebe 183 títulos de imóveis e nova praça de alimentação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná entregará 183 títulos de concessão de uso de áreas na Ilha do Mel, em Paranaguá, nesta sexta-feira (19). A ação de regularização fundiária, coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), beneficiará cerca de 730 pessoas em imóveis residenciais, comerciais e de veraneio nas regiões de Nova Brasília, Encantadas, Farol e Praia Grande.

O investimento total é estimado em R$ 370 mil, com custo médio de R$ 2.030 por escritura, valor custeado pelo IAT. Esta é a primeira etapa de um total de 640 lotes cadastrados pelo órgão ambiental que serão regularizados nos próximos meses na Ilha do Mel.

Novas estruturas e autorizações

Além da entrega dos títulos, será inaugurada a nova praça de alimentação de Encantadas, com investimento de R$ 1,9 milhão. O evento também incluirá a assinatura do Termo de Autorização de Uso Sustentável para 23 famílias de uma comunidade tradicional da Pontal Oeste da Unidade de Conservação.

A cerimônia está marcada para as 15h30 na Praça de Alimentação de Encantadas, na Ilha do Mel. A iniciativa visa promover a regularização fundiária e melhorar a infraestrutura turística da região, beneficiando moradores e visitantes do local.